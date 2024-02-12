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Остров в Эстонии, принадлежащий российским бизнесменам, выставлен на аукцион

Мейнхард Пулк rus.postimees.ee
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Мост, ведущий на остров Лагеди, практически разрушен.
Мост, ведущий на остров Лагеди, практически разрушен. Фото: Mihkel Maripuu

На прошлой неделе остров Лагеди на реке Пирита, в Эстонии, был выставлен на публичные торги на портале Varakeskus. Стартовая цена составляет 1,2 миллиона евро.

Последний раз Postimees писал об острове Лагеди в марте 2022 года, через месяц после начала войны в Украине. Остров уже почти 20 лет принадлежит петербургским бизнесменам через зарегистрированное в Эстонии товарищество с ограниченной ответственностью SMB Invest. Компания была основана в 2005 году главой Санкт-Петербургского банка Александром Савельевым и Сергеем Матвиенко, сыном Валентины Матвиенко, многолетнего председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Хотя изначально целью этой группы людей было превратить реку Пирита в райский остров для русских бизнесменов, после Бронзовой ночи Сергей Матвиенко покинул Эстонию.

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