Пакет помощи США, включающий в себя помощь Украине, прошел важное голосование в Сенате

Пакет включает около 60 миллиардов долларов для Украины, чтобы помочь продолжать давление на Россию в зимние месяцы, а также помощь Израилю в его военном конфликте с террористической группировкой ХАМАС и помощь Тайваню.

Сенат, в котором небольшое большинство демократов, проголосовал 67 голосами за и 27 голосами против, прекратив процессуальное затормаживание законопроекта.

Таким образом, он почти наверняка будет принят простым большинством голосов при окончательном голосовании. Это голосование может состояться в середине недели.

Сенат редко проводит голосования в конце недели, и в этот раз это совпало с решающей игрой сезона НФЛ. "Я не могу вспомнить, когда в последний раз в сенате проходило воскресенье Супербоула, но, как я уже говорил всю неделю, мы продолжим работать над законопроектом, пока работа не будет закончена", - сказал перед голосованием лидер большинства демократов Сената Чак Шумер.