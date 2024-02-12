Пакет помощи США, включающий в себя помощь Украине, прошел важное голосование в Сенате

Пакет иностранной помощи США на сумму 95 миллиардов долларов, который в основном включает в себя новую военную помощь Украине, в воскресенье прошел важное голосование в Сенате, однако республиканцы все еще могут заблокировать его принятие, сообщает AFP.
Пакет включает около 60 миллиардов долларов для Украины, чтобы помочь продолжать давление на Россию в зимние месяцы, а также помощь Израилю в его военном конфликте с террористической группировкой ХАМАС и помощь Тайваню.
Сенат, в котором небольшое большинство демократов, проголосовал 67 голосами за и 27 голосами против, прекратив процессуальное затормаживание законопроекта.
Таким образом, он почти наверняка будет принят простым большинством голосов при окончательном голосовании. Это голосование может состояться в середине недели.
Сенат редко проводит голосования в конце недели, и в этот раз это совпало с решающей игрой сезона НФЛ. "Я не могу вспомнить, когда в последний раз в сенате проходило воскресенье Супербоула, но, как я уже говорил всю неделю, мы продолжим работать над законопроектом, пока работа не будет закончена", - сказал перед голосованием лидер большинства демократов Сената Чак Шумер.
"Пока мы говорим, вторжение [российского диктатора] Владимира Путина в Украину превратило часть Восточной Европы в военную зону, которой мы в этих регионах не видели со времен Второй мировой войны", - указал сенатор из Нью-Йорка, добавив, что правильным ответов на эти угрозы будет принятие законопроекта, и как можно быстрее.
Пакет помощи казался обреченным, когда в среду республиканцы отвергли его более раннюю версию, которая также включала множество мер безопасности на границе США и Мексики. Но в четверг сенаторы-республиканцы уступили после того, как демократы полностью отделили помощь Украине от пограничного вопроса.
Республиканцы в Сенате первоначально требовали новых мер по обеспечению безопасности границ в качестве условия для поддержки помощи Украине, а трудный двухпартийный компромисс, сочетающий помощь Украине и Израилю с ужесточением иммиграционных ограничений, первоначально был расценен как прорыв в ряде вопросов национального значения. Однако этот план рухнул через несколько дней после того, как Трамп призвал законодателей отклонить его.
В субботу Трамп заявил, что не будет защищать союзников по НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону. Президент США Джо Байден оценил свои высказывания как ужасающие и опасные и предупредил, что бывший президент намерен дать Путину "зеленый свет для новой войны и насилия".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!