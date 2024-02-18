США попросили Китай и Индию уговорить Россию отказаться от использования ядерного оружия в космосе

При этом американские официальные лица и внешние аналитики считают, что в случае взрыва рухнули бы глобальные коммуникационные системы, прекратив работу всего: от служб скорой помощи и мобильных телефонов до регулирования генераторов и насосов. Обломки, вызванные взрывом, рассеялись бы на низкой околоземной орбите и затруднили бы навигацию для различных типов спутников. Блинкен продолжит обсуждать этот вопрос на дополнительных встречах на Мюнхенской конференции по безопасности.

Некоторые представители американских разведслужб выступили против обнародования известной Вашингтону информации, так как детали российской программы до сих пор засекречены, говорили источники NYT. Однако другие посоветовали раскрыть достаточно информации, чтобы убедить Китай и Индию в серьезности угроз.

Разведки США узнали о разработке нового типа оружия после нескольких секретных запусков российских спутников в начале 2022 года. Белый дом охарактеризовал новые российские изделия как антиспутниковую технологию, не раскрыв подробностей. Собеседники NYT настаивают, что это оружие не представляет непосредственной угрозы для людей.

"Мы не говорим об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или повлекло физическое уничтожение здесь на земле", - сказал журналистам представитель Пентагона Джон Кирби. В феврале он говорил, что американские дипломаты начали переговоры с Россией и другими странами по этому оружию.

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