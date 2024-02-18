Видео ⟩ С чем связана отставка топ-менеджеров в Latvijas dzelzceļš

В этом месяце были уволены финансовый директор предприятия Latvijas dzelzceļš (LDz) Рем Разумс и руководитель технической дирекции, бывший член правления предприятия Эрик Шмукстс, а также понижен в должности руководитель Управления железной дороги Владлен Македонс сообщает программа Nekā personīga.
Разумс подчеркнул, что он не был наказан и не получил дисциплинарного взыскания, однако пятница, 16 февраля, стала его последним рабочим днем в LDz.
"У Шмукстса действительно большой профессиональный багаж в LDz. Мы увидели, что новые требования, новая динамика требуют несколько иного подхода", - пояснил руководитель LDz Риналдс Плявниекс, добавив, что Владлен Македонс является добросовестным сотрудником и пострадал из-за бездействия других. Его наказали за то, что он подписывал контракты и счета.
Эрика Шмукстса вместе с бывшими руководителями LDz Угисом Магонисом и Эдвином Берзиньшем, а также членом правления Айваром Стракшасом обвиняют в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государству был причинен ущерб в 1,5 миллиона евро. Из-за обвинения Шмукстс год назад вышел из правления госкомпании, но продолжил работу в технической дирекции предприятия.
Как отмечается в программе, софинансируемые Европой строительные проекты, которые должны были завершиться в прошлом году, были отложены, но теперь железной дороге, возможно, придется вернуть уже полученные 18 миллионов евро.
LDz заключила договор на модернизацию 48 железнодорожных станций в 2021 году. На это из денег Европейского союза (ЕС) было выделено 37 миллионов евро. Проект предполагалось завершить в течение двух лет, однако к концу прошлого года во временную эксплуатацию были сданы только две станции. Еще на нескольких работа близится к завершению, а на других вообще не начиналась. Плявниекс надеется, что работы на всех линиях будут завершены к осени этого года.
Из-за задержки LDz уже потеряла 20 миллионов евро из европейских фондов. Проект будет продолжен в этом году, когда начнется новый программный период и появятся деньги из нового европейского бюджета.
Строительные работы осуществляет объединение компаний, генеральным подрядчиком которого является компания BMGS. Параллельно компания работает над проектом LDz стоимостью 71 млн евро. Он состоит в модернизации Елгавской линии железной дороги, чтобы можно было увеличить скорость движения поездов.
На этой неделе Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) поручило Министерству сообщения и LDz в течение двух недель предоставить информацию о том, способен ли существующий подрядчик завершить оба проекта или следует разорвать договор и искать другого.
"Если они не будут завершены, то мы не сможем объяснить расходы, которые были понесены в этот программный период, поскольку цели не будут достигнуты. Это достаточно большой риск, проекты должны быть завершены", - пояснила Солита Домбровска, директор Департамента развития инфраструктуры CFLA.
Это означает, что LDz придется вернуть европейские деньги, уже потраченные на эти проекты. Это почти 18 миллионов евро, которые были израсходованы на модернизацию платформ.
Член правления BMGS Рудольф Бубиндус признал, что на всех объектах бывают небольшие или большие задержки, вызванные "требованиями третьих лиц или изменениями правил", но "определенно нет ничего критического". Ожидается, что строительство будет завершено в установленные сроки.
Обнаружение двойного финансирования вызвало проблемы в проекте. LDz сдала строителю в аренду свою технику и разрешила ему нанимать собственных работников. Тот факт, что работники железной дороги работают на BMGS без согласования или сдают в аренду предприятию свое оборудование, расценили как возможную коррупцию внутри самой Latvijas dzelzceļš.
LDz провела внутреннюю проверку того, как возникла такая ситуация, пришла к выводу, что никакого мошенничества или коррупции не было, но в компании нет ясности относительно того, кто за что отвечает.
LDz получила инструкции от финансовых контролеров европейских фондов о том, что можно делать, а что нет, но ответственные чиновники проигнорировали инструкции, и выяснилось, что Рем Разумс даже посоветовал главе Управления железной дороги использовать "нововведение", чтобы обойти правила.
Компания BMGS винит в задержках беспорядок вокруг аренды оборудования LDz и несвоевременную оплату.
Государственная компания обвиняет частную в том, что та не успела привести в порядок документы и набрать персонал. Истинная причина споров может заключаться в том, что, помимо существующих проектов, строитель борется за контракт на модернизацию электрифицированной железнодорожной сети в направлении Болдераи, сообщает программа.
BMGS была исключена из тендера в конце прошлого года, а победителем стало объединение компаний Nordes būve и BCC. В проекте стоимостью 58 миллионов евро участвует субподрядчик, компания TEK Baltic, принадлежащая бывшему политику Эмилсу Якринсу.
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