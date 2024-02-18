Видео ⟩ С чем связана отставка топ-менеджеров в Latvijas dzelzceļš

Разумс подчеркнул, что он не был наказан и не получил дисциплинарного взыскания, однако пятница, 16 февраля, стала его последним рабочим днем ​​в LDz.

"У Шмукстса действительно большой профессиональный багаж в LDz. Мы увидели, что новые требования, новая динамика требуют несколько иного подхода", - пояснил руководитель LDz Риналдс Плявниекс, добавив, что Владлен Македонс является добросовестным сотрудником и пострадал из-за бездействия других. Его наказали за то, что он подписывал контракты и счета.

Эрика Шмукстса вместе с бывшими руководителями LDz Угисом Магонисом и Эдвином Берзиньшем, а также членом правления Айваром Стракшасом обвиняют в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государству был причинен ущерб в 1,5 миллиона евро. Из-за обвинения Шмукстс год назад вышел из правления госкомпании, но продолжил работу в технической дирекции предприятия.

Как отмечается в программе, софинансируемые Европой строительные проекты, которые должны были завершиться в прошлом году, были отложены, но теперь железной дороге, возможно, придется вернуть уже полученные 18 миллионов евро.