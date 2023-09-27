Модернизация ж/д станций: у LDz заканчивается время, чтобы не потерять деньги от ЕС

До сдачи в эксплуатацию станции "Ильгюциемс" на границе Иманты и Ильгюциемса осталось всего три месяца, но на месте будущей станции лежат лишь кучи песка. В целом проект модернизации ж/д остановок включал в себя реновацию 48 станций и перронов. Его общая стоимость составляет 44,4 млн евро, из которых 37,8 млн - средства фонда выравнивания ЕС.

Бывший министр сообщения и инициатор модернизации Талис Линкайтс обеспокоен темпами строительства. "Думаю, Елгавское направление и направление Скулте будет сделано до конца года. (...) Но что касается линии Юрмалы, Болдерая и Айзкраукле, если работы там не начаты, в течение трех месяцев это не сделаешь", - сказал он.

По словам Линкайтиса, от графика отстают строители компании BMGS, и если в этом году закончить стройку не удастся, станции придется строить за госсчет. "31 декабря истекает срок финансирования ЕС. Мы не можем его продлить. Какая-то часть станций останется недоделанной, они перейдут на следующий период. Как будет с финансированием, пока сказать трудно", - констатировал экс-министр.

Издание обратилось к компании BMGS, но там все вопросы переадресовали в LDz, где отрицать проблему со сроками не стали. "В ходе реализации проекта строители столкнулись с проблемами в производстве исходных материалов, их доставкой, а также другими сложностями, вызванными геополитическими событиями и другими объективными факторами. Строители проинформировали нас о возможных задержках сроков сдачи отдельных станций", - говорится в письменном ответе LDz.

В предприятии также отметили, что продолжаются переговоры с Минсообщения и Центральным агентством финансов и договоров, отвечающим за выделение средств еврофондов, с целью продлить финансирование и на 2024 год.