Лучшие витамины для здоровья женщин репродуктивного и климактерического возраста

Чтобы женский организм мог полноценно функционировать, нам необходимо каждый день принимать определенные витамины и минералы, причем сочетание и количество необходимых питательных веществ со временем меняются - это зависит не только от общего состояния здоровья, а также от конкретного этапа жизни и диктуемых им потребностях.
Чтобы с помощью питания обеспечить оптимальную дозу витаминов и минералов, рацион должен быть хорошо продуманным и точным, однако это не всегда возможно, поэтому на помощь можно призвать пищевые добавки. Какие витамины и минералы необходимы женщинам в разные периоды жизни, рассказывает Алина Флейшмане, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
"Витамины и минералы являются краеугольным камнем здоровья - они одинаково важны для женщины и в репродуктивном возрасте, и в период менопаузы, и после нее. Надо принимать во внимание, что количество и свойства необходимых питательных веществ различны на каждом этапе жизни. Например, при подготовке к беременности потребности организма будут существенно отличаться от тех, которые актуальны при ежедневном приеме профилактического количества питательных веществ. Чтобы с помощью питания обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, ежедневный рацион должен быть предельно точным и продуманным. Необходимо совместно с диетологом разработать план питания, а также регулярно контролировать уровень витаминов и минералов, не реже одного раза в год, консультируясь со своим врачом и сдавая анализы. Кроме того, следует учитывать, что с возрастом обмен веществ в организме замедляется, снижается не только количество необходимых калорий, но и замедляется усвоение питательных веществ, в результате чего эта проблема становится еще более серьезной", - поясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
В репродуктивном возрасте
В репродуктивном возрасте организм женщины претерпевает ряд изменений - менструальный цикл, включая обильные менструации, гормональные изменения, активная и напряженная повседневная жизнь, беременность и подготовка к ней, грудное вскармливание и послеродовой период - это лишь некоторые из примеров, требующих от организма много сил и ресурсов. Когда речь идет о здоровье и самочувствии, особенно важно следить за тем, чтобы необходимые питательные вещества поступали в достаточном количестве.
· Железо. Многие женщины детородного возраста испытывают дефицит железа, чему часто способствуют обильные менструации. Железо - это минерал, который снабжает организм кислородом, он необходим для образования эритроцитов, производства энергии и поддержки иммунной системы.
· Масло примулы вечерней. Оно богато ненасыщенными жирными кислотами омега-6, которые ухаживают за кожей и волосами женщины, положительно влияют на гормональную систему, избавляя от предменструального синдрома (ПМС) и благотворно влияя на менструации.
· Витамины группы В и фолиевая кислота (В9). В период, когда множество обязанностей и высокий уровень стресса влияют на организм, важно позаботиться как о физическом, так и о психическом благополучии. Рекомендуются витамины группы В и магний - они благотворно влияют на нервную систему и мозг, а также уменьшают утомляемость, слабость, нервозность и раздражительность. Витамин В9, или фолиевая кислота, также необходимы во время беременности и ее планирования, поскольку обеспечивают развитие ребенка и снижают риск дефектов нервной системы.
· Холин. Это азотсодержащее органическое вещество, необходимое для нормального функционирования клеток человека, влияющее на транспорт жиров и обмен веществ в организме, а также способствующее поддержанию функции печени. Запасы холина в организме значительно истощаются во время беременности и грудного вскармливания, в то же время холин необходим для здоровья матери и ребенка, поэтому часто приходится принимать его дополнительно.
· Йод. При планировании беременности, во время нее и в период грудного вскармливания следует принимать достаточное количество йода, предварительно проконсультировавшись с врачом. Это обеспечит потребности беременной и нормальное развитие центральной нервной системы плода.
Во время менопаузы и после нее
По достижении возраста менопаузы уровень эстрогенов в организме значительно снижается, изменяются обмен веществ, мышечная масса, объем жировых отложений и эластичность кожи. Как во время менопаузы, так и после нее особенно важно получать оптимальное количество витаминов и минералов, а также внимательно следить за профилактикой здоровья, в том числе здоровья сердца и костей.
· Кальций. Поскольку уровень эстрогена во время менопаузы снижается, увеличивается риск развития остеопороза. Кальций играет жизненно важную роль в поддержании здоровья костей. Наряду с кальцием важно также принимать витамин D, который способствует усвоению кальция в организме.
· Витамин D. Солнечный витамин укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и общее самочувствие. Он помогает поддерживать нормальный уровень кальция в крови, улучшает здоровье костей и зубов, а также обеспечивает нормальную деятельность мышц. Усталость, слабость, частые заболевания могут указывать на недостаток витамина D, но это не всегда заметно, поэтому рекомендуется проверять уровень витамина D с помощью анализов.
· Магний. С годами организму становится все труднее усваивать магний, минерал, который играет важную роль в здоровье сердца, костей, нервов, мышц и различных химических реакций. Усталость, мышечные спазмы, судороги, тремор рук и трудности с контролем мышечной активности - вот некоторые из симптомов, которые могут указывать на дефицит магния.
· Жирные кислоты Омега-3. Они важны для работы мозга и сердца, а также для здоровья зрения и даже красоты кожи. Эти незаменимые жирные кислоты связаны с более длительным сохранением когнитивных способностей - это профилактика таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера.
· Витамины группы B (особенно B6 и B12). Эти витамины важны для поддержания кровообращения и функции мозга. В6 необходим для нормального функционирования обмена веществ, нервной системы и сердца, а также для здоровья ногтей, волос и кожи. Он также способствует образованию эритроцитов и гемоглобина. B12 необходим для образования клеток крови, снижает утомляемость и помогает обеспечить нормальный энергетический обмен.
· Антиоксиданты. Они, в том числе витамины А (каротины, ксантофиллы), С (аскорбиновая кислота), Е (токоферол), селен, цинк, коэнзим Q10, не только укрепляют иммунитет, но и действуют как омолаживающие средства. Например, витамин Е замедляет старение организма, борется со свободными радикалами, помогает сохранить здоровье волос, ногтей и кожи. Коэнзим Q10, в свою очередь, может помочь уменьшить морщины, разгладить и увлажнить кожу.
· Коллаген. С годами синтез коллагена происходит все медленнее и медленнее, хотя он является важным компонентом для здоровья соединительных тканей и суставов, а также кожи, волос и ногтей. Боль в суставах, их плохая подвижность, глубокие морщины могут быть одними из признаков, указывающих на дефицит коллагена и гиалуроновой кислоты в организме. Витамин С замедляет процесс старения, стимулирует выработку коллагена, который влияет на эластичность и упругость кожи, а также обеспечивает здоровье десен и зубов.
"Если вы не уверены, что сможете получить необходимые питательные вещества с помощью рациона, на помощь придут пищевые добавки. Совместно со специалистом здравоохранения - врачом или фармацевтом - можно подобрать подходящие сочетания питательных веществ и их оптимальную дозировку для каждого этапа жизни. Также следует помнить, что заботиться о своем здоровье нужно ежедневно - уделять достаточно времени сну и отдыху, заниматься физическими упражнениями и регулярно проходить необходимые медицинские осмотры", - указывает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
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