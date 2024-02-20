Лучшие витамины для здоровья женщин репродуктивного и климактерического возраста

· Магний. С годами организму становится все труднее усваивать магний, минерал, который играет важную роль в здоровье сердца, костей, нервов, мышц и различных химических реакций. Усталость, мышечные спазмы, судороги, тремор рук и трудности с контролем мышечной активности - вот некоторые из симптомов, которые могут указывать на дефицит магния.

· Жирные кислоты Омега-3. Они важны для работы мозга и сердца, а также для здоровья зрения и даже красоты кожи. Эти незаменимые жирные кислоты связаны с более длительным сохранением когнитивных способностей - это профилактика таких заболеваний, как деменция и болезнь Альцгеймера.

· Витамины группы B (особенно B6 и B12). Эти витамины важны для поддержания кровообращения и функции мозга. В6 необходим для нормального функционирования обмена веществ, нервной системы и сердца, а также для здоровья ногтей, волос и кожи. Он также способствует образованию эритроцитов и гемоглобина. B12 необходим для образования клеток крови, снижает утомляемость и помогает обеспечить нормальный энергетический обмен.

· Антиоксиданты. Они, в том числе витамины А (каротины, ксантофиллы), С (аскорбиновая кислота), Е (токоферол), селен, цинк, коэнзим Q10, не только укрепляют иммунитет, но и действуют как омолаживающие средства. Например, витамин Е замедляет старение организма, борется со свободными радикалами, помогает сохранить здоровье волос, ногтей и кожи. Коэнзим Q10, в свою очередь, может помочь уменьшить морщины, разгладить и увлажнить кожу.

· Коллаген. С годами синтез коллагена происходит все медленнее и медленнее, хотя он является важным компонентом для здоровья соединительных тканей и суставов, а также кожи, волос и ногтей. Боль в суставах, их плохая подвижность, глубокие морщины могут быть одними из признаков, указывающих на дефицит коллагена и гиалуроновой кислоты в организме. Витамин С замедляет процесс старения, стимулирует выработку коллагена, который влияет на эластичность и упругость кожи, а также обеспечивает здоровье десен и зубов.

"Если вы не уверены, что сможете получить необходимые питательные вещества с помощью рациона, на помощь придут пищевые добавки. Совместно со специалистом здравоохранения - врачом или фармацевтом - можно подобрать подходящие сочетания питательных веществ и их оптимальную дозировку для каждого этапа жизни. Также следует помнить, что заботиться о своем здоровье нужно ежедневно - уделять достаточно времени сну и отдыху, заниматься физическими упражнениями и регулярно проходить необходимые медицинские осмотры", - указывает сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.

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