Вскрытие тела после смерти: ответы судмедэксперта

- Каким считается отрезок времени, в пределах которого лучше всего проводить анализ тела погибшего?

Марш протеста у посольства РФ в Берлине 18 февраля Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

- В судебной медицине действует принцип, согласно которому посмертную экспертизу следует проводить как можно быстрее. В большинстве случаев несколько дней не имеют принципиально большого значения. Но есть определенные типы экспертиз, которые сильно зависят от времени, прошедшего с момента смерти, так что с судебно-медицинской точки зрения экспертизу всегда проводят как можно скорее - обычно сразу после обнаружения тела.

- Существуют ли причины смерти, требующие максимально быстрой экспертизы? Скажем, инфаркт.

- Да, инфаркт и подобные случаи - однозначно. Есть причины смерти, о которых невозможно будет судить, если началось гниение. Это, например, инфаркт миокарда, просто потому, что гнилостные изменения затрагивают, в том числе органы, которые потом уже нельзя обследовать так, чтобы сказать наверняка (о причинах смерти - Ред.).

В целом можно сказать, что внутренние причины смерти выявить тем сложнее, чем дольше не проводится экспертиза. Хотя это касается не всех таких причин: например, если речь идет о желудочно-кишечном кровотечении или сильном кровоизлиянии в мозг, специалист, возможно, не всегда сможет найти причину такого кровоизлияния, но все еще сможет обнаружить само кровотечение.