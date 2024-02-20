Velve обнаружило деформацию одной из несущих колонн в новом корпусе больницы Страдиня

Строительное предприятие Velve обнаружило деформацию одной из несущих колонн на строительной площадке корпуса A2 Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS), сообщили агентству LETA представители Velve.
Во избежание потенциальной опасности для людей, работающих на стройплощадке, территория вокруг колонны полностью оцеплена, а работы на участке с первого по пятый этаж приостановлены.
Заказчику, Государственному бюро по контролю за строительством (BVKB) и проектировщикам нового здания был направлен отчет об установлении фактов, в котором строительная компания указала, что у нее есть обоснованные сомнения в адекватности технического решения строительства, и поэтому она предлагает заинтересованным сторонам провести необходимые дополнительные проверки.
Представители BVKB сообщили агентству LETA, что во второй половине дня во вторник получили письмо Velve. Чтобы выяснить, относится ли письмо к ситуации, которая уже была известна, или BVKB не был проинформирован о характере этого факта, строительный инспектор BVKB посетит объект в четверг, 22 февраля. Описанная ситуация в настоящее время позиционируется как новая, но при этом делаются ссылки на измерения 2022 года.
В ближайшее время будет подписано решение о приостановке строительных работ на всем объекте, учитывая изменения, внесенные департаментом городского развития Рижской думы в разрешение на строительство, исключающие из приложения к разрешению на строительство подрядчика и ответственного руководителя строительства, пояснили представители BVKB.
В ходе проверки строительная компания констатировала, что несущая конструкция четвертого этажа нового корпуса PSKUS - металлическая колонна - имеет визуально заметное искривление в продольном направлении. Такая деформация недопустима для несущей конструкции нового корпуса, поэтому работы на этом участке были немедленно остановлены на всех этажах здания.
В процессе строительства конкретной колонны строго соблюдалась документация проекта строительства, подчеркивают представители Velve. Это подтверждается документацией о приемке-сдаче сборки металлоконструкций, записями, внесенными в журнал строительных работ, а также актами охваченных работ с подписями ответственных лиц - специалистов строительного надзора, авторского надзора и подрядчика строительных работ.
По мнению представителей Velve, обнаруженная на данный момент деформация несущей конструкции могла быть связана с ошибочной документацией проекта строительства и выбором неподходящего технического решения.
Чтобы избежать сомнений в безопасности новостройки и обеспечить полное соблюдение строительных норм, заказчик и проектировщик обязаны тщательно проверять качество и соответствие документации объекта строительства, указывают представители Velve.
Строительная компания поясняет, что для этого сейчас необходимо привлечь независимых сертифицированных экспертов, которые смогут провести детальные расчеты строительного проекта, чтобы убедиться, что несущая способность и нагрузки на несущие конструкции точно и адекватно рассчитаны в строительном проекте. Следует также учесть, что в настоящее время в здании не установлено медицинское оборудование, которое будет оказывать дополнительную нагрузку на конструкции.
В свою очередь представители PSKUS рассказали агентству LETA, что во время строительных работ, проводимых компанией Velve в 2022 году, были констатированы визуальные изменения элементов колонны на пятом этаже. Были привлечены кураторы проекта и эксперты по строительному проектированию CMB и L4, которые пересчитали сопротивление и признали изменения приемлемыми.
В то же время эксперты признали, что на устойчивость здания это не влияет. PSKUS указывает, что согласно закону об этом было проинформировано и BVKB. Однако, реагируя на распространенную Velve информацию и необходимость скрупулезной проверки сегодняшнего качества всех работ, проведенных Velve, PSKUS незамедлительно привлечет дополнительных экспертов, которые проведут исследования и измерения.
Как уже сообщалось, в начале февраля руководство больницы заявило, что расторгнет договор со строительной фирмой Velve о строительстве нового больничного корпуса, обосновав решение задержкой строительных работ, некачественно выполненными работами и другими нарушениями. В свою очередь, Velve с упреками не согласна, причины задержки видит на стороне государства и обещает в случае необходимости судиться.
Как указал совет больницы, строительная компания не в состоянии выполнить обязательства по договору - не соблюдаются сроки строительства, на объекте выявлены существенные дефекты, которые не устраняются, без согласования привлечены субподрядчики, а также зафиксированы другие нарушения.
Договор о строительстве, который был заключен 27 августа 2020 года, будет расторгнут 13 февраля. В настоящее время больница готовится к приемке строительного объекта с 20 февраля.
Как указали в больнице, договор предусматривал сдачу нового корпуса в эксплуатацию еще весной 2023 года, однако по просьбе SIA Velve сроки несколько раз продлевались, что увеличивало стоимость строительства. Согласно последнему договору, подрядчик должен завершить строительство нового здания к 1 июня этого года, однако строительная компания вновь попросила перенести сроки, указав, что новая возможная дата завершения строительства - лето 2025 года. По мнению совета больницы, это свидетельствует о том, что подрядчик не в состоянии выполнить свои обязательства и завершить работы. Кроме того, возможности больницы продлевать сроки ограничены законом о государственных закупках.
Задержки сроков и неспособность строителей выполнить обязательства привели к крупным потерям - не освоено 26 млн евро из средств фондов ЕС в программный период 2014-2020 гг.
Руководитель строительных работ Валдис Кокс, комментируя решение больницы, заявил, что SIA Velve категорически выступает против расторжения договора, и призвал ответственных должностных лиц подключиться к решению проблем столь важного общественного объекта.
"Аргументация, используемая заказчиком для обоснования расторжения договора, не выдерживает критики и является попыткой взвалить на застройщика свои промахи. В процессе строительства участвуют четыре стороны - заказчик, застройщик, строительный надзор и авторский надзор со стороны заказчика", - сказал Кокс, отметив, что на SIA Velve не может быть возложена ответственность за всех четверых.
Как указал Кокс, основные препятствия для продолжения работ были связаны с неспособностью заказчика в течение длительного времени решить вопросы, находящиеся в его компетенции, поэтому компания будет отстаивать свою позицию всеми законными способами.
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