Velve обнаружило деформацию одной из несущих колонн в новом корпусе больницы Страдиня

В то же время эксперты признали, что на устойчивость здания это не влияет. PSKUS указывает, что согласно закону об этом было проинформировано и BVKB. Однако, реагируя на распространенную Velve информацию и необходимость скрупулезной проверки сегодняшнего качества всех работ, проведенных Velve, PSKUS незамедлительно привлечет дополнительных экспертов, которые проведут исследования и измерения.

Как уже сообщалось, в начале февраля руководство больницы заявило, что расторгнет договор со строительной фирмой Velve о строительстве нового больничного корпуса, обосновав решение задержкой строительных работ, некачественно выполненными работами и другими нарушениями. В свою очередь, Velve с упреками не согласна, причины задержки видит на стороне государства и обещает в случае необходимости судиться.

Как указал совет больницы, строительная компания не в состоянии выполнить обязательства по договору - не соблюдаются сроки строительства, на объекте выявлены существенные дефекты, которые не устраняются, без согласования привлечены субподрядчики, а также зафиксированы другие нарушения.

Договор о строительстве, который был заключен 27 августа 2020 года, будет расторгнут 13 февраля. В настоящее время больница готовится к приемке строительного объекта с 20 февраля.