Плесень и сорванные сроки: что происходит с новым корпусом больницы Страдиня?

Строительная компания SIA Velve пообещала достроить объект к марту и ввести его в эксплуатацию в июне этого года, однако в начале января попросила продлить договор, указав, что новая возможная дата сдачи объекта - лето 2025 года. Однако вчера правление больницы объявило о решении расторгнуть договор со строителями.

"Договор расторгнут в одностороннем порядке, поскольку SIA Velve не способно выполнять свои обязательства по договору - не соблюдаются сроки строительства, на объекте выявлены существенные дефекты, которые не устраняются, без согласования работают субподрядчики, обнаружены другие нарушения договора. Договор о строительстве будет расторгнут с 13 февраля 2024 года, и в настоящее время больница готовится перенять объект 20 февраля 2024 года", - сообщили в больнице.

В дополнение ко всем другим проблемам, связанным со строительством здания, с 26 октября 2021 года в подвале здания, где будут располагаться 15 операционных, систематически обнаруживают плесень. Предпринимаемые застройщиком меры для уничтожения плесени, в том числе ее смывание, чтобы создать визуальное впечатление, что она уничтожена, не дали положительного результата.

Проверка, проведенная 8 января этого года Научным институтом безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR, показала, что плесень в подвале не уничтожена и появилась уже на верхних этажах здания.

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