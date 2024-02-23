Ходжес на проходящем в пятницу в Сейме Литвы Вильнюсском форуме по безопасности подчеркнул, что 5-я статья договора НАТО, которая гласит, что нападение на одну страну-участницу является нападением на альянс в целом, все же не является автоматической, так как для его реализации необходима политическая воля.

Как отметил генерал-лейтенант в отставке, это означает, что Литва должна быть готова защищаться до прибытия подкреплений.

Силы быстрого усиления также являются частью доктрины НАТО, сказал Ходжес, подчеркнув, что крупная надпись на границе с текстом "мы тратим на оборону 3% от ВВП", не остановит ни одно российское транспортное средство.

Парламент Литвы проводит 9-ый Вильнюсский форум по безопасности, в центре внимания которого - общая стратегия сдерживания НАТО и вызовы.

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