Молебен в память о павших героях. Фото: Пресс-служба Форума свободной России.

"Наши мальчики - это ВСУ"

Говорили, конечно же, и о необходимости поиска диалога и построения взаимоотношений с Украиной - вместе с украинскими спикерами. В этот раз Украину представляли политтехнологи Олеся Яхно и Михаил Шейтельман, хирург Андрей Волна, правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления россиян в Украине, общественный деятель Илья Пономарев и народный депутат от партии Слуга народа Олег Дунда.

Финальная дискуссия "Украина и мы" стала самой резонансной. Поскольку, в отличие от нобелевской лауреатки Матвийчук, которая в своем обращении к участникам форума сказала: "Нам нужны ваш голос и ваша поддержка", - украинский парламентарий заявил: "Чем вы нам помогаете? Словами? А не надо нам помогать! Себе лучше помогите! Нас не волнует будущее России".

И призвал всех присутствующих идти в окопы. Без оглядки на то, что один из участников дискуссии онлайн, доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский, находится непосредственно на передовой. А второй спикер той же дискуссии, Андрей Волна, только что представил волонтерский медицинский проект, позволяющий сохранить конечности раненым бойцам ВСУ.

"Я Путину руку никогда не пожимал"

После дискуссии слово взял Гарри Каспаров - чтобы подвести итоги мероприятия, анонсировать важные вещи и попутно ответить на критику, ведь наверняка среди украинцев найдутся те, кто разделяет мнение, высказанное украинским спикером.