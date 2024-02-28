Двенадцатый Форум свободной России (ФСР), прошедший в Вильнюсе во вторую годовщину полномасштабного вторжения путинской России в Украину, привлек внимание общественности и СМИ. В числе спикеров - известные российские политики, публицисты, ученые и прочие деятели. В мероприятии также принял участие культуролог и журналист Rus.Postimees Ян Левченко.
Открылось мероприятие обращением Александры Матвийчук (Украина), которая руководит Центром гражданских свобод, в 2022 году получившим Нобелевскую премию мира.
"Украина и Россия - это разные страны, и разные народы, - сказала она. - Но февраль одинаково сложный для каждого из нас. В феврале 2014-го расстреляли Небесную Сотню, а Россия начала оккупацию Крыма и гибридную войну на Донбассе. В феврале 2015-го трусливо, шестью выстрелами в спину, убили Бориса Немцова, который пытался эту войну остановить. В феврале 2022-го Россия расширила эту войну до полномасштабного вторжения. В феврале нынешнего года в тюрьме убили Алексея Навального".
Память погибшего от рук путинских палачей оппозиционера присутствующие почтили минутой молчания. И, конечно же, о его личном мужестве и вкладе в антипутинское сопротивление не раз упоминали в ходе дискуссий.
24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, основатели Форума свободной России Гарри Каспаров и Иван Тютрин вместе с участниками мероприятия возложили цветы к зданию Посольства Украины в Литве, а клирик Экзархата Вселенского Константинопольского Патриархата в Литве Владимир Селявко отслужил молебен в память о павших героях.
"Наши мальчики - это ВСУ"
Говорили, конечно же, и о необходимости поиска диалога и построения взаимоотношений с Украиной - вместе с украинскими спикерами. В этот раз Украину представляли политтехнологи Олеся Яхно и Михаил Шейтельман, хирург Андрей Волна, правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления россиян в Украине, общественный деятель Илья Пономарев и народный депутат от партии Слуга народа Олег Дунда.
Финальная дискуссия "Украина и мы" стала самой резонансной. Поскольку, в отличие от нобелевской лауреатки Матвийчук, которая в своем обращении к участникам форума сказала: "Нам нужны ваш голос и ваша поддержка", - украинский парламентарий заявил: "Чем вы нам помогаете? Словами? А не надо нам помогать! Себе лучше помогите! Нас не волнует будущее России".
И призвал всех присутствующих идти в окопы. Без оглядки на то, что один из участников дискуссии онлайн, доброволец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский, находится непосредственно на передовой. А второй спикер той же дискуссии, Андрей Волна, только что представил волонтерский медицинский проект, позволяющий сохранить конечности раненым бойцам ВСУ.
"Я Путину руку никогда не пожимал"
После дискуссии слово взял Гарри Каспаров - чтобы подвести итоги мероприятия, анонсировать важные вещи и попутно ответить на критику, ведь наверняка среди украинцев найдутся те, кто разделяет мнение, высказанное украинским спикером.
"Вы говорите, что вас не интересует будущее России, - сказал Каспаров. - И это ваше право. Главное, что нас волнует победа Украины, и это - та цель, к которой мы движемся. Потому что Россия не станет свободной, пока Украина не победит! Только поднятие украинского флага в Севастополе даст нам надежду на то, что начнутся перемены в нашей стране! Да, украинский флаг в Севастополе не означает автоматической смены режима в Москве, но это необходимое условие для того, чтобы такая возможность у нас появилась".
Сооснователь ФСР подчеркнул, что никогда не позволял и не позволю себе критиковать украинцев, которые каждый день рискуют жизнью, находясь на переднем крае борьбы с путинским фашистским режимом.
"Но, в отличие от многих ваших начальников, дорогие украинские друзья, я Путину руку никогда не пожимал... Поймите: мы союзники в этой войне! Каждый делает то, что он может, но и вы, и мы воюем с Путиным! Мы хотим победить, и это написано на наших знаменах: "Победу - Украине! Свободу - России!". Наша политсила способна объединить россиян, которые против путинского режима, и это помощь вам - в первую очередь", - отметил Каспаров.
В завершение выступления он сообщил важную новость - члены Совета и эксперты ФСР приступили к созданию Программы построения свободной России.
"Конечно, любая программа может вызвать реакцию: вот, вы снова мечтаете... Но без мечты не бывает будущего! Не факт, что мы туда дойдем, однако надо определить направление - дорогу. Эта дорога будет с ухабами, на ней будут ямы, она точно не заасфальтированная. Но это дорога, и это цель - мы знаем, куда мы хотим прийти", - добавил Каспаров.
Экспертная группа обязалась разработать программу в ближайшие месяцы, а следующее большое мероприятие ФСР - второй благотворительный аукцион в пользу защитников Украины - состоится весной 2024 года в Риге.
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