В России 17 марта проходят "выборы", то есть процедура переутверждения Владимира Путина в статусе президента РФ еще на шесть лет, сообщает Rus.Postimees.
Фото, Видео ⟩ В Таллинне прошла акция "Полдень против Путина". Участники скандировали имя Навального
Участники акции "Полдень против Путина" в Таллинне в 12 часов пришли с плакатами и бело-сине-белыми флагами, которые используют как в РФ, так и за рубежом участники протестов против вторжения России в Украину.
Участники скандировали имя "убитого кандидата": "Навальный!"
В очереди на голосование после полудня стало больше молодежи, которая откровенно говорила, что пришла проголосовать против Путина. На это более взрослые соседи в очереди возмущались, но поговорить с журналистом Rus.Postimees отказались.
К часу дня очередь на голосование не уменьшилась, а выросла минимум в два раза: журналист Rus.Postimees насчитал минимум 400 человек. Очередь дошла до перекрестка Лай и Нунне.
Председатели комиссий по иностранным делам 20 государств Северной Америки и Европы подчеркнули в сделанном 15 марта совместном заявлении, что предстоящие президентские выборы в России не будут свободными или справедливыми и будут омрачены подавлением оппозиции и независимой журналистики. По словам председателей комиссий, организация выборов на оккупированных украинских территориях в полной мере незаконна и не будет признана международной общественностью.
К заявлению присоединились руководители комиссий по иностранным делам парламентов США, Бельгии, Эстонии, Испании, Ирландии, Израиля, Исландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Латвии, Канады, Молдовы, Польши, Румынии, Германии, Дании, Чехии, Украины, Соединенного Королевства. От Эстонии заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ).
Напомним, что в Риге также с 8:00 до 20:00 в Риге проходят "выборы" президента России.
Напротив посольства, на улице независимости Украины, 2, проходит акция протеста с осуждением этого. А граждане России, желающие проголосовать, стоят в очереди.
Акция протеста проходит с 10:00 до 17:00.
"Разрешив проводить "выборы" президента России в Латвии, государство легитимизирует нелегитимный исход этих выборов. Исход, в котором побеждает на выборах Владимир Путин, армия которого уже не менее десяти лет день за днем совершает военные преступления против жителей Украины", - отмечают организаторы мероприятия.
Видео: В Риге проходят "выборы" Путина
Посмотреть за происходило на избирательных участках в Таллинне можно в блоге Rus.Postimees: