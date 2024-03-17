Фото, Видео ⟩ В Таллинне прошла акция "Полдень против Путина". Участники скандировали имя Навального

Участники акции "Полдень против Путина" в Таллинне в 12 часов пришли с плакатами и бело-сине-белыми флагами, которые используют как в РФ, так и за рубежом участники протестов против вторжения России в Украину.

Фото: Mihkel Maripuu

Участники скандировали имя "убитого кандидата": "Навальный!"

В очереди на голосование после полудня стало больше молодежи, которая откровенно говорила, что пришла проголосовать против Путина. На это более взрослые соседи в очереди возмущались, но поговорить с журналистом Rus.Postimees отказались.

К часу дня очередь на голосование не уменьшилась, а выросла минимум в два раза: журналист Rus.Postimees насчитал минимум 400 человек. Очередь дошла до перекрестка Лай и Нунне.