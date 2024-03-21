Штрафы за езду по полосе общественного транспорта: почему перед камерами нет предупреждения?

Рижан начали штрафовать за езду по полосе общественного транспорта. Это нарушение фиксируется камерами видеонаблюдения муниципальной полиции Риги, однако предупреждающего знака, как перед фоторадарами, нет, сообщает передача "Новый день" Rus.LSM.lv.
Одна из таких камер находится на улице Дзирциема. Прибыв туда, съемочная команда насчитала десятки нарушений.
Жители Риги в соцсетях уже начали предупреждать друг друга о штрафах и выражать возмущение тем, что перед камерой нет предупреждающего знака. Впрочем, как отмечает передача, информация о камере присутствует на самом столбе, однако она маленькая, поэтому заметить ее довольно сложно.
Как рассказали передаче в муниципальной полиции, установленная в этом месте камера является не стационарной, а мобильной, соответственно, она попадает под правила Кабинета министров номер 224, и перед ней можно знак не устанавливать.
"Сейчас мы используем 28 мобильных камер. Преимущественно применяем их в местах с целью предотвратить какие-то нарушения безопасности или общественного порядка. Если, например, там предусмотрены какие-то пикеты или митинги, если это место не оборудовано стационарной камерой, то нам в помощь идут эти камеры. Длительность их размещения до тех пор, пока потеряется актуальность", - прокомментировал представитель рижской муниципальной полиции Эдмунд Юрцанс.
На данный момент в Риге работает более 300 камер видеонаблюдения, и только 28 из них являются мобильными - они имеют отдельную батарею и не подключаются к стационарно сети. Таким образом, формально они могут фиксировать нарушение без предварительного предупреждения.
Юрцанс отмечает, что решение о штрафе принимается не автоматически - это делает сотрудник полиции, который удаленно анализирует запись.
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