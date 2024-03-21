Штрафы за езду по полосе общественного транспорта: почему перед камерами нет предупреждения?

Одна из таких камер находится на улице Дзирциема. Прибыв туда, съемочная команда насчитала десятки нарушений.

Жители Риги в соцсетях уже начали предупреждать друг друга о штрафах и выражать возмущение тем, что перед камерой нет предупреждающего знака. Впрочем, как отмечает передача, информация о камере присутствует на самом столбе, однако она маленькая, поэтому заметить ее довольно сложно.

Как рассказали передаче в муниципальной полиции, установленная в этом месте камера является не стационарной, а мобильной, соответственно, она попадает под правила Кабинета министров номер 224, и перед ней можно знак не устанавливать.

"Сейчас мы используем 28 мобильных камер. Преимущественно применяем их в местах с целью предотвратить какие-то нарушения безопасности или общественного порядка. Если, например, там предусмотрены какие-то пикеты или митинги, если это место не оборудовано стационарной камерой, то нам в помощь идут эти камеры. Длительность их размещения до тех пор, пока потеряется актуальность", - прокомментировал представитель рижской муниципальной полиции Эдмунд Юрцанс.

На данный момент в Риге работает более 300 камер видеонаблюдения, и только 28 из них являются мобильными - они имеют отдельную батарею и не подключаются к стационарно сети. Таким образом, формально они могут фиксировать нарушение без предварительного предупреждения.

Юрцанс отмечает, что решение о штрафе принимается не автоматически - это делает сотрудник полиции, который удаленно анализирует запись.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!