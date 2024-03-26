Главное за 26 марта ⟩ Новые правила покупки алкоголя, что будет с долларами в Латвии и прогулка по Пурвциемсу

Рижанка была готова к своей первой крупной покупке - приобретению квартиры в новостройке в центре Риги. Она забронировала недостроенную квартиру, заплатив 21 тысячу евро. Через некоторое время, когда женщина приехала осмотреть жилье, ее не удовлетворило качество, и она отказалась от дальнейшего сотрудничества, однако с возвратом денег за бронирование возникли трудности.

За рубежом:

В американском городе Балтимор обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезалось грузовое судно, сообщает ВВС.

Глава Беларуси Александр Лукашенко поставил под сомнение утверждения Кремля и российской пропаганды о том, что люди, причастные к нападению на подмосковный "Крокус Сити Холл", готовились к отступлению в Украину, заявив, что первоначально они двигались в сторону белорусской границы.

После нападения террористов на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" на прошлой неделе жители России массово начали получать предложения от мошенников принять участие в новых терактах, сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на предприятие T.Hunter, занимающееся защитой информационных систем.

"Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", - заявил Владимир Путин.