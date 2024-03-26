Подходит к концу второй рабочий день на этой неделе. Сегодня произошло много важных событий - министр рассказал о будущем Rail Baltica, объемы операций с наличными долларами в Латвии постепенно снижаются, а RUS TVNET продолжает исследовать город в видеопроекте "Рига за 15 минут". Об этих и других новостях вторника, 26 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 26 марта ⟩ Новые правила покупки алкоголя, что будет с долларами в Латвии и прогулка по Пурвциемсу
Новости Латвии:
Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам одобрила поправки к закону об обороте алкогольных напитков, согласно которым будет запрещено продавать алкогольные напитки лицам моложе 20 лет.
Доллар - основная резервная валюта мира. Однако объемы операций с наличными долларами в Латвии постепенно снижаются, некоторые участники финансового сектора вообще прекратили с ними работу, а по шкале рисков такие сделки расценивают как весьма подозрительные. На подходе и новые нормативные акты, регулирующие обмен валют и призванные искоренить анонимность. А осенью запланирован визит в Латвию экспертов Moneyval, которые оценят меры по борьбе с отмыванием денег… TVNET+ выяснил подробности.
В системе железнодорожной линии Rail Baltica Рижский центральный вокзал сначала будет соединен через аэропорт "Рига", заявил в понедельник, 25 марта, после коалиционного собрания министр сообщения Каспар Бришкенс, сообщает агентство LETA.
План укрепления первичного здравоохранения на 2024-2026 годы предусматривает повышение доступности услуг практик семейных врачей. Сейчас число докторатов сокращается, особенно в Латгальском и Земгальском регионах, поэтому необходимо добиться притока новых сил в отрасль, пишет Diena.
Рижанка была готова к своей первой крупной покупке - приобретению квартиры в новостройке в центре Риги. Она забронировала недостроенную квартиру, заплатив 21 тысячу евро. Через некоторое время, когда женщина приехала осмотреть жилье, ее не удовлетворило качество, и она отказалась от дальнейшего сотрудничества, однако с возвратом денег за бронирование возникли трудности.
За рубежом:
В американском городе Балтимор обрушился мост имени Фрэнсиса Скотта Ки после того, как в него врезалось грузовое судно, сообщает ВВС.
Глава Беларуси Александр Лукашенко поставил под сомнение утверждения Кремля и российской пропаганды о том, что люди, причастные к нападению на подмосковный "Крокус Сити Холл", готовились к отступлению в Украину, заявив, что первоначально они двигались в сторону белорусской границы.
После нападения террористов на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" на прошлой неделе жители России массово начали получать предложения от мошенников принять участие в новых терактах, сообщает российское издание "Коммерсант" со ссылкой на предприятие T.Hunter, занимающееся защитой информационных систем.
"Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик", - заявил Владимир Путин.
Поставки в Россию марганцевой руды, необходимой для военной промышленности, с начала войны резко возросли. Ее переправляли туда через порты в Риге и Вентспилсе, а с 2023 года также через порт в Силламяэ, находящийся под опекой бывшего премьер-министра Эстонии Тийта Вяхи. Марганец доставили на Челябинский завод, национализированный в феврале. В интересах военной промышленности.
Интересное чтиво:
Пурвциемс сегодня - самый многонаселённый район Риги, который мы не могли обойти стороной. По населению Пурвциемс чуть больше, чем Елгава. RUS TVNET продолжает видеопроект "Рига за 15 минут", посвящённый разным местам столицы - популярным и несправедливо обделённым вниманием.
Лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский, осудивший полномасштабное вторжение России в Украину, в беседе с журналистом Вадимом Радионовым на YouTube-канале "И грянул Грэм" рассказал, что находится на связи с Аллой Пугачевой.
Не так давно количество солнца в Латвии в декабре стало активной темой обсуждения в СМИ и среди жителей в соцсетях. Согласно данным Центрального статистического управления, самым темным за последние пять лет был декабрь 2023 года: солнце светило всего 6 часов. Однако, оказывается, были годы, когда солнца в этот месяц в Латвии не наблюдалось вообще.
С 8 по 21 апреля все желающие и гурманы смогут насладиться особенными шедеврами кулинарного мира во время Рижской недели ресторанов.
Весной мы уже привыкли время от времени встречать на берегах Латвии детенышей серого тюленя, но изредка на наших берегах можно увидеть и другого, гораздо более редкого гостя - представителя нового поколения кольчатой нерпы (Pusa hispida), сообщает Управление охраны природы (DAP).
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