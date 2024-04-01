В связи с этим делом Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT) на этой неделе провела обыск в офисе Партии труда, сообщила общественная телекомпания LRT.

Нынешний лидер Лейбористской партии, вице-спикер Сейма Литвы Андрюс Мазуронис ранее заявил, что расследование касается бывшего руководства партии в Европарламенте.

В центре расследования - бывший помощник литовского депутата Европарламента, которого подозревают в том, что он не выполнял никакой работы и был принят на работу только для получения зарплаты и пособия по безработице.

Мошенничество предположительно было совершено в период с 2014 по 2020 год. По данным властей, в настоящее время под подозрением находится один человек.

На этой неделе, помимо помещений партии в Вильнюсе, были также проведены обыски в домах и офисах подозреваемых. Также допрошены свидетели и возможные подозреваемые.

Расследование возглавляет литовское представительство Европейской прокуратуры и осуществляется наряду с FNTT Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

После обыска в помещении партии в середине недели Мазуронис заявил, что расследование не имеет никакого отношения к кому-либо из нынешнего руководства партии или к любому лицу, занимающему какую-либо официальную должность в партии, сообщает BNS.

Он также не назвал имени Успасских, но дал понять, что расследование связано с его деятельностью.

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