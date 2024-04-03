На Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,4. По предварительным данным, по меньшей мере семь человек погибли, более 700 пострадали. Спасатели извлекают из-под завалов людей в рухнувших зданиях. Это сильнейшее землетрясение за последние 25 лет.
Эпицентр, по данным Геологической службы США, находился примерно в 18 км к югу от города Хуалянь. Это малонаселенный горный район. Подземные толчки ощущались и в столице страны Тайбэе.
Национальное пожарное агентство Тайваня сообщает на данный момент о семи погибших, пострадали не менее 711 человек. Тайваньские СМИ показывают обрушившиеся здания и эвакуацию людей из школ и жилых домов.
По данным властей, обрушилось по меньшей мере 26 зданий, более половины из которых находится в Хуаляне. Не менее 77 человек, по данным пожарных, остаются в ловушке, спасательные работы продолжаются.
Оперативный центр по чрезвычайным ситуациям Тайваня зарегистрировал уже более 100 афтершоков после землетрясения, которые ощущались и в Тайбэе. «Было такое ощущение, будто дом вот-вот рухнет», — сказал 60-летний работник столичной больницы Чан Юй-Лин (его цитирует Reuters).
После землетрясение было предупреждения о цунами на острове и в соседних странах, некоторые из которых вскоре были отозваны.
Метеорологическое агентство Японии сообщило, что несколько небольших волн цунами достигло некоторых районов южной префектуры Окинава. Филиппинское сейсмологическое агентство выпустило предупреждение для жителей прибрежных районов, призывая эвакуироваться на возвышенности. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами на Гавайях заявил, что риск разрушительных волн уже миновал.
Утром толчки ощущались по всему островному государству, а также в некоторых частях материкового Китая и Японии. Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки были в провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.
«Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах. Оно самое сильное за 25 лет», — заявил глава Тайбэйского Центра сейсмологии У Чиэнь Фу.
В сентябре 1999 года в Тайвань было землетрясение магнитудой 7,6, которое разрушило больше 5 тысяч зданий и стало причиной гибели более 2,4 тысячи человек.
Сейчас землетрясение произошло в 07:58 утра по местному времени (23:58 по Гринвичу), очаг находился на глубине 15,5 км. За этим последовало как минимум девять афтершоков магнитудой от 4 и выше.
В глубине острова гористый рельеф. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, землетрясение вызвало оползни. Масштаб последствий неизвестен.
По всему острову после землетрясения были зафиксированы отключения электричества и сбои в работе интернета, сообщал мониторинговый сервис Netblocks.
Крупный тайваньский производитель полупроводников TSMC сообщил, что эвакуировал сотрудников с нескольких своих фабрик в Синьчжу и на юге острова, однако системы безопасности, по данным компании, работают нормально. TSMC производит чипы для таких компаний, как Apple и Nvidia.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
- «Тайвань, вперед»: Уильям Лай, противник сближения с Китаем, побеждает на выборах президента. Его соперники признали поражение
- Тайваньский кризис. Начнет ли Китай войну после субботних выборов?
- Китай и Тайвань - история 70-летней вражды
- Науру перестала признавать Тайвань. Эта страна вслед за Россией признала отколовшиеся от Грузии республики
- Землетрясение в Японии: почти 250 человек пропали без вести, надежды найти выживших почти нет
- Землетрясение в Китае: более 100 погибших, спасатели ищут под завалами выживших