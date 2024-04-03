Должностные лица Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции 26 марта этого года в Латгальском предместье Риги задержали мужчину 1986 года рождения за хранение наркотических веществ. При обыске по месту жительства и осмотре гаража было обнаружено 236 граммов амфетамина, а также 158 свертков с, вероятно, наркотическими веществами. Свертки были направлены на проведение экспертизы. Мужчина ранее не попадал в поле зрения полиции и ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Фото ⟩ "236 граммов амфетамина и 158 свертков": в Риге полиция изъяла большое количество наркотических веществ
По факту произошедшего начат уголовный процесс по части второй 253-й статьи Уголовного закона, а именно по факту неразрешенного хранения наркотических и психотропных веществ, в крупном размере.
Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
Государственная полиция получает информацию о лицах, которые приобретают, торгуют или хранят нелегальные сигареты, психотропные и наркотические вещества, а также алкоголь, в результате оперативной деятельности, однако нередко Госполиция получает информацию о противозаконных действиях какого-либо жителя от жителей, за что стражи порядка выражают благодарность и призывают и впредь сообщать о такого рода нарушениях.
Напомним, что сообщать можно по телефону 110, а также позвонив по телефону доверия Госполиции 67075444 (это автоответчик, поэтому информацию нужно точно определить), или написав на электронную почту uzticiba@vp.gov.lv. Также можно обратиться в ближайший участок с заявлением, его также можно подать в электронном виде на портале latvija.gov.lv с использованием электронного адреса или подписав электронной подписью и отправив на pasts@vp.gov.lv.
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