Фото ⟩ "236 граммов амфетамина и 158 свертков": в Риге полиция изъяла большое количество наркотических веществ

По факту произошедшего начат уголовный процесс по части второй 253-й статьи Уголовного закона, а именно по факту неразрешенного хранения наркотических и психотропных веществ, в крупном размере.

Фото: Valsts policija.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и надзором пробации на срок до трех лет.

Фото: Valsts policija.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

Фото: Valsts policija.

Государственная полиция получает информацию о лицах, которые приобретают, торгуют или хранят нелегальные сигареты, психотропные и наркотические вещества, а также алкоголь, в результате оперативной деятельности, однако нередко Госполиция получает информацию о противозаконных действиях какого-либо жителя от жителей, за что стражи порядка выражают благодарность и призывают и впредь сообщать о такого рода нарушениях.

Напомним, что сообщать можно по телефону 110, а также позвонив по телефону доверия Госполиции 67075444 (это автоответчик, поэтому информацию нужно точно определить), или написав на электронную почту uzticiba@vp.gov.lv. Также можно обратиться в ближайший участок с заявлением, его также можно подать в электронном виде на портале latvija.gov.lv с использованием электронного адреса или подписав электронной подписью и отправив на pasts@vp.gov.lv.

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