В Адажи полиция приехала на помощь мужчине. Оказалось, что он объявлен в розыск

О лежащем на земле мужчине полиции сообщили жители Адажи, которые встревожились по поводу состояния здоровья человека.

Видя, что мужчина пострадал, стражи порядка вызвали и медиков, чтобы убедиться в его состоянии здоровья.

На вопрос, действительно ли он не хочет в больницу, выпивший мужчина ответил отрицательно. На вопрос, помнит ли он о том, как упал, мужчина ответил утвердительно. Он также указал, что "сегодня выпил мало".

"В ходе проверки личности было констатировано, что мужчина объявлен в розыск Государственной полицией в связи с избеганием наказания, лишения свободы. Об этом сообщили Госполиции, сотрудникам которой и передали задержанного", - сообщили передаче в муниципальной полиции Адажского края.

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