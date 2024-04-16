Ср, 17.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В Адажи полиция приехала на помощь мужчине. Оказалось, что он объявлен в розыск

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В Адажи полиция во время вызова обнаружила, что выпивший мужчина - преступник в розыске, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

О лежащем на земле мужчине полиции сообщили жители Адажи, которые встревожились по поводу состояния здоровья человека.

Видя, что мужчина пострадал, стражи порядка вызвали и медиков, чтобы убедиться в его состоянии здоровья.

На вопрос, действительно ли он не хочет в больницу, выпивший мужчина ответил отрицательно. На вопрос, помнит ли он о том, как упал, мужчина ответил утвердительно. Он также указал, что "сегодня выпил мало".

"В ходе проверки личности было констатировано, что мужчина объявлен в розыск Государственной полицией в связи с избеганием наказания, лишения свободы. Об этом сообщили Госполиции, сотрудникам которой и передали задержанного", - сообщили передаче в муниципальной полиции Адажского края.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх