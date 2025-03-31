В Литве из болота вытащили затонувшую бронемашину; генпрокуратура начала расследование

Генпрокуратура Литвы начала расследование гибели военных
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что затонувшая в болотистой местности под Вильнюсом американская гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) поднята. Позднее литовская прокуратура начала досудебное расследование гибели находившихся в ней военных. В свою очередь, литовский портал 15min в понедельник сообщил, что днем на полигоне были замечены несколько автомобилей похоронного бюро, которые спустя некоторое время уехали.
"Около 22 часов была нащупана вторая точка крепления троса, а около 23:00 вторая веревка была прикреплена. А без 15 (минут. - BNS) три началась операция по извлечению", - рассказала Шакалене в интервью радиостанции LRT в понедельник.
"Операция по поднятию, длившаяся четыре часа и 30 минут, завершена. Были задействованы две другие бронемашины М88, а также дополнительно два бульдозера для закрепления, поскольку одних БРЭМ оказалось недостаточно", - сказала она.
По словам министра, буксируемая бронемашина весит почти 70 тонн и застряла в иле, что во время поднятия увеличивает ее относительный вес в несколько раз за счет сопротивления ила.
По словам Шакалене, в настоящее время на месте происшествия работают следователи Военной полиции Литвы и США.
"В настоящее время на месте происшествия работают литовская военная полиция и следователи США. Я прошу вас проявить терпение и сосредоточенность, пока они не предоставят нам больше информации о ситуации", - написала она в Facebook в понедельник утром.
Министр обороны пока не предоставила никакой дополнительной информации о пропавших без вести американских солдатах.
"Вы так долго терпеливо доверяли спасателям, но теперь это доверие необходимо еще больше. Пока следователи не получат информацию, нам нужны спокойствие и сосредоточенность - давайте разберемся в тонкостях ситуации и проявим сочувствие к семьям военных", - написала министр.
"Если поднятие БРЭМ не даст всех ответов, работу придется продолжить", - добавила она.
Шакалене вторил главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.
"Бронетранспортер поднят, - написал он в понедельник в Facebook. - Я прошу всех проявить уважение и солидарность, пока мы ждем дополнительной информации от наших коллег из США".
Как сообщила Шакалене в интервью радиостанции LRT, существует "очень строгая договоренность" о том, что США первыми обнародуют информацию о пропавших без вести американских военных.
Автомобили похоронного бюро уехали на судмедэкспертизу
Литовский портал 15min днем в понедельник сообщил, что на полигон приехало несколько автомобилей похоронного бюро. По информации издания, эти автомобили были вызваны на полигон. На место происшествия машины похоронного бюро сопровождала военная полиция, пишет портал Apollo.lv.
В 12:45 автомобили покинули территорию полигона.
Незадолго до 14 часов в службу судебной медицины в Вильнюсе прибыли четыре микроавтобуса, принадлежащие фирмам, оказывающим похоронные услуги.
Генпрокуратура Литвы после поднятия затонувшей американской бронемашины начала расследование гибели военных
После того, как в понедельник на полигоне в литовском Пабраде из болота была извлечена затонувшая гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) США, прокуратура начала досудебное расследование гибели находившихся на ее борту военных.
"Начато досудебное расследование для установления причин смерти", - сообщила журналистам в Сейме в понедельник генеральный прокурор Литвы Нида Грускене.
По ее словам, на место происшествия выехал прокурор, расследование ведет Генеральная прокуратура.
Как сообщало агентство BNS, во вторник во время учений на полигоне в Пабраде Швенчёнского района (недалеко от Вильнюса) пропали четверо американских солдат с гусеничной спасательной машиной M88 Hercules.
В среду было установлено место инцидента и на глубине около пяти метров в болотистой местности была обнаружена упомянутая техника. Пока неизвестно, в ней ли находятся пропавшие американские военные, но рассматриваются любые версии.
В связи с исчезновением военнослужащих начато досудебное расследование, которое проводится Военной полицией Литвы и США под руководством прокуратуры. На помощь прибыли несколько десятков польских военных с оборудованием.
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