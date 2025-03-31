В Литве из болота вытащили затонувшую бронемашину; генпрокуратура начала расследование

"Вы так долго терпеливо доверяли спасателям, но теперь это доверие необходимо еще больше. Пока следователи не получат информацию, нам нужны спокойствие и сосредоточенность - давайте разберемся в тонкостях ситуации и проявим сочувствие к семьям военных", - написала министр.

"Если поднятие БРЭМ не даст всех ответов, работу придется продолжить", - добавила она.

Шакалене вторил главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас.

"Бронетранспортер поднят, - написал он в понедельник в Facebook. - Я прошу всех проявить уважение и солидарность, пока мы ждем дополнительной информации от наших коллег из США".

Как сообщила Шакалене в интервью радиостанции LRT, существует "очень строгая договоренность" о том, что США первыми обнародуют информацию о пропавших без вести американских военных.

Автомобили похоронного бюро уехали на судмедэкспертизу

Литовский портал 15min днем в понедельник сообщил, что на полигон приехало несколько автомобилей похоронного бюро. По информации издания, эти автомобили были вызваны на полигон. На место происшествия машины похоронного бюро сопровождала военная полиция, пишет портал Apollo.lv.

В 12:45 автомобили покинули территорию полигона.

Автомобиль похоронного бюро на территории полигона Фото: 15min.lt

Еще один автомобиль похоронного бюро заезжает на территорию полигона Фото: 15min.lt

Незадолго до 14 часов в службу судебной медицины в Вильнюсе прибыли четыре микроавтобуса, принадлежащие фирмам, оказывающим похоронные услуги.

Генпрокуратура Литвы после поднятия затонувшей американской бронемашины начала расследование гибели военных