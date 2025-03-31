Тарифы будут применяться ко всем странам, пригрозил Трамп

Трамп пообещал "День освобождения" 2 апреля, когда он планирует объявить о введении пошлин для борьбы с торговой практикой, которую его правительство считает несправедливой.

"Мы начнем со всех стран и тогда посмотрим, что произойдет", - сказал журналистам в воскресенье Трамп, рассеяв надежды, что он может не ввести часть предусмотренных пошлин или что они могут быть направлены против стран с постоянным торговым дисбалансом.

Трамп указал, что "по сути мы говорим про все страны, а не про часть стран".

Ранее высказывались предположения, что предстоящие пошлины Трампа затронут 15% стран-партнеров, имеющих устойчивый дисбаланс в торговле с США.

Однако в то же время Трамп в воскресенье отметил, что установленные им тарифы будут более благоприятны по сравнению с тем, что применяются к США.

После возвращения в должность в январе Трамп уже ввел тарифы на импорт из торговых партнеров США - Канады, Мексики и Китая, которые вступили в силу 4 марта, а также 25-процентный тариф на импорт стали и алюминия.

Однако 5 марта Трамп объявил, что США освободят импорт автомобилей из Канады и Мексики от таможенных пошлин сроком на один месяц.

Трамп также объявил в среду о введении 25-процентной пошлины на легковые автомобили и легкие грузовики иностранного производства, которая вступит в силу 2 апреля.

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