Одна из самых заметных активисток российской политики соотечественников Елизавета Кривцова не допущена к сдаче экзамена на присяжного адвоката, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Активистку "Конгресса неграждан" Кривцову не допустили к сдаче экзамена на присяжного адвоката
Кривцова хочет стать присяжным адвокатом, однако в Латвии юридического образования и опыта недостаточно - нужно сдать экзамен. Перед этим шагом оценивается прошлое и репутация претендента. На прошлой неделе Латвийский совет присяжных адвокатов проголосовал за то, чтобы не допускать Кривцову к экзамену. Служба государственной безопасности по просьбе Латвийского совета присяжных адвокатов 13 марта этого года подала информацию и оценку прошлых действий Кривцовы. Так как отправленное совету письмо является документом ограниченной доступности, служба не смогла предоставить комментариев по поводу его содержания.
Кривцову Служба государственной безопасности ранее назвала одним из самых заметных активистов российской политики соотечественников в Латвии. Кривцова была одним из лидеров "Конгресса неграждан" и вместе с другими прокремлевскими активистами организовала 9 мая шествие "Бессмертный полк". Юрист основала и руководила несколькими обществами по представлению интересов русскоязычных, однако фактически это был инструмент для реализации политики России в Латвии, сообщает передача. Более 10 лет она была во главе общества "Комитет неграждан". И до февраля этого года она была также в руководстве "Латвийской общины россиян".
В качестве юриста она также принимала участие в рассмотрении дел в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека относительно предполагаемых нарушений, совершенных Латвией в отношении русскоязычных жителей. Она также подготавливала жалобы в Комитет ООН по правам человека, которые тенденциозно отражают положение русскоязычного населения в Латвии.
Присяжный адвокат, член Латвийского совета присяжных адвокатов (LZAP) Алдис Лиепиньш объяснил программе, что адвокат должен быть предан Латвии, уважать закон и другие ценности. Однако публичная деятельность Кривцовой на сегодняшний день свидетельствует о том, что кандидат этим критериям не соответствует.
Председатель LZAP Саулведис Варпиньш отметил, что дело Кривцовой является исключительным случаем в практике адвокатов, поскольку обычно люди оценивают свою репутацию и отношение к государству более критично, чем в этом случае. Совет адвокатов единогласно принял решение не допускать ее к экзамену.
Варпиньш также отметил, что в этом случае нужно задумываться о том, действительно ли она хочет стать присяжным адвокатом, или же это просто очередная провокация, чтобы можно было показать Латвию и ее адвокатскую коллегию в нежелательном свете.
Мотивированного отказа от Латвийского совета присяжных адвокатов Кривцова пока не получила. Поэтому она не смогла сказать передаче, будет ли оспаривать его в административном суде.
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