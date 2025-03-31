Активистку "Конгресса неграждан" Кривцову не допустили к сдаче экзамена на присяжного адвоката

В качестве юриста она также принимала участие в рассмотрении дел в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека относительно предполагаемых нарушений, совершенных Латвией в отношении русскоязычных жителей. Она также подготавливала жалобы в Комитет ООН по правам человека, которые тенденциозно отражают положение русскоязычного населения в Латвии.

Присяжный адвокат, член Латвийского совета присяжных адвокатов (LZAP) Алдис Лиепиньш объяснил программе, что адвокат должен быть предан Латвии, уважать закон и другие ценности. Однако публичная деятельность Кривцовой на сегодняшний день свидетельствует о том, что кандидат этим критериям не соответствует.

Председатель LZAP Саулведис Варпиньш отметил, что дело Кривцовой является исключительным случаем в практике адвокатов, поскольку обычно люди оценивают свою репутацию и отношение к государству более критично, чем в этом случае. Совет адвокатов единогласно принял решение не допускать ее к экзамену.

Варпиньш также отметил, что в этом случае нужно задумываться о том, действительно ли она хочет стать присяжным адвокатом, или же это просто очередная провокация, чтобы можно было показать Латвию и ее адвокатскую коллегию в нежелательном свете.

Мотивированного отказа от Латвийского совета присяжных адвокатов Кривцова пока не получила. Поэтому она не смогла сказать передаче, будет ли оспаривать его в административном суде.

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