Елгавчанка позвонила бывшему парню с просьбой о помощи с машиной и лишилась ее

Одним рабочим днем Диана случайно захлопнула двери багажника своего Mercedes S-класса 2011 года выпуска, когда ключи от машины находились в салоне.

Диана не смогла открыть двери, поэтому обратилась за помощью, позвонив своему бывшему другу. Тот пообещал привезти ключ, но не сделал этого. Позднее бывший кавалер уехал на машине сам. У женщины в машине остались как ее документы, так и документы ребенка, а также другие вещи.

Мужчина считает, что Диане эта машина больше не полагается. Женщина рассказала передаче, что машину несколько лет назад приобрел он, но по закону она принадлежит Диане.

За три недели с тех пор, как забрал машину, бывший возлюбленный успел и нарушить правила движения. Повестки о штрафах приходят Диане.

"В контексте Уголовного закона такое преступление можно считать присвоением, а не кражей, так как кража совершается тайно, в момент, когда владелец вещи не видит и не знает этого. Возможное наказание за оба преступления одинаково", - пояснили передаче в Государственной полиции.

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