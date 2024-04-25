Президент Сербии вызвал дипломатический скандал

"Если я кого-то обидел, хочу извиниться перед всем словенским обществом, но в то же время хочу подчеркнуть, что не буду извиняться перед словенскими политиками, потому что они придерживаются отвратительной политики в отношении Сербии", - заявил Вучич.

Вучич сказал во вторник, что США, Швейцария и Словения совместными усилиями якобы "заманили в ловушку" делегацию Сербии на сессии Совета Безопасности ООН, куда президент Косово Вьоса Османи привезла несколько пострадавших женщин и призвала нынешнего президента Сербии принести публичные извинения жертвам изнасилования.

"Нельзя сказать, кто отвратительнее - Словения или кто-то еще", - заявил Вучич позже. Он обвинил Османи в том, что она лживо выдавала женщин за сотрудниц своего офиса, хотя они таковыми не являются, так как иначе правила не разрешили бы им участвовать в сессии. Когда это вышло на свет, "одна из держав вмешалась", чтобы женщины все-таки могли быть услышаны, сказал Вучич.

Его высказывания вызвали резкую реакцию со стороны Словении. Министр иностранных дел Словении Таня Файон назвала их "оскорблением всей нашей нации", вызвала посла Сербии и потребовала извинений.

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