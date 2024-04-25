Президент Сербии вызвал дипломатический скандал

Президент Сербии Александр Вучич из-за своих высказываний попал в дипломатический скандал со Словенией. Вучич извинился, что назвал словенцев "отвратительными", но добавил, что извинения предназначались только для народа Словении, а не для делегации Словении в Совете Безопасности ООН, которая как непостоянная страна-участница участвовала в сессии по Косово, где поднимался вопрос о совершенных сербскими солдатами изнасилованиях во время косовского кризиса в 1998 и 1999 годах.
"Если я кого-то обидел, хочу извиниться перед всем словенским обществом, но в то же время хочу подчеркнуть, что не буду извиняться перед словенскими политиками, потому что они придерживаются отвратительной политики в отношении Сербии", - заявил Вучич.
Вучич сказал во вторник, что США, Швейцария и Словения совместными усилиями якобы "заманили в ловушку" делегацию Сербии на сессии Совета Безопасности ООН, куда президент Косово Вьоса Османи привезла несколько пострадавших женщин и призвала нынешнего президента Сербии принести публичные извинения жертвам изнасилования.
"Нельзя сказать, кто отвратительнее - Словения или кто-то еще", - заявил Вучич позже. Он обвинил Османи в том, что она лживо выдавала женщин за сотрудниц своего офиса, хотя они таковыми не являются, так как иначе правила не разрешили бы им участвовать в сессии. Когда это вышло на свет, "одна из держав вмешалась", чтобы женщины все-таки могли быть услышаны, сказал Вучич.
Его высказывания вызвали резкую реакцию со стороны Словении. Министр иностранных дел Словении Таня Файон назвала их "оскорблением всей нашей нации", вызвала посла Сербии и потребовала извинений.
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