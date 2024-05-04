Рабочий из Эстонии поспорил на 50 евро, что скрутит дорожный знак в Адажи. Проделка обошлась дорого

Жители сообщили об увиденном стражам порядка и сами следовали за парнем со знаком. Когда прибыла полиция, воришка начал бегство. В конкретном месте преследование нельзя было осуществлять на автомобиле, поэтому полицейский попросил у встреченного велосипедиста одолжить его транспортное средство. Быстро крутя педали, эстонца удалось догнать.

Под контролем стражей порядка молодой человек прикрутил дорожный знак на место, однако за свои выходки был призван к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Он оштрафован на 300 евро.

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