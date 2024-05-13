История повторяется: во втором туре выборов президента Литвы снова сразятся Науседа и Шимоните

Это показывают предварительные данные Главной избирательной комиссии (ЦИК). После подсчета абсолютного большинства голосов избирателей стало ясно, что Науседа набрал чуть больше 44% голосов, Шимоните - почти 20%.

"Да, хотелось победить в первом туре, но, видимо, будет второй тур. Я готов твердо бороться за победу во втором туре и думаю, что смогу это сделать", - заявил журналистам в понедельник вечером Науседа.

"Моей главной целью, наверное, было выйти во второй тур на данном этапе, и я думаю, что она достигнута", - сказала Шимоните.

В 2019 году силы соперников были более схожими, тогда они оба набрали примерно по 31% голосов избирателей в первом туре.

Претендующий на второй срок действующий президент Науседа на этот раз получил наибольшее количество голосов практически во всех муниципалитетах, за исключением Вильнюса, где победила Шимоните, а также Шальчининкай и Висагинаса, где свою победу праздновал медик Эдуардас Вайткус.

В этом году за пост президента боролись восемь политиков.

По данным ГИК, адвокат Игнас Вегеле набрал 12% голосов, председатель партии "Заря Нямунаса" Ремигиюс Жемайтайтис - 9%, медик Вайткус - 7%, юрист Дайнюс Жалимас - 3,5%, лидер Партии труда, член Сейма Андрюс Мазуронис – 1,4%, бывший вице-министр обороны Гедримас Еглинскас – 1,35%.

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