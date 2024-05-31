В проекте, начатом по инициативе Латвии, конфискованы наркотики на сумму в несколько сотен миллионов

Основной целью было предложить странам Евросоюза инновационный и проактивный метод, новейшие технические решения для эффективной борьбы с организованными преступными группами на национальном, региональном и межгосударственном уровнях, в том числе находить и упразднять транзитные пути, осуществление изъятия партий наркотических и психотропных веществ, выявление и уничтожение механизмов легализации средств, полученных преступным путем.

"Не секрет, что целью организованной преступности является получение незаконной прибыли и ежегодно преступность развивается и ищет новые решения, как легализовать эти незаконные средства. А мы, в свою очередь, ищем решения, как держаться рядом и бороться с ними. При этом следует учитывать, что организованная преступность не имеет границ, ограничений по времени, в ней нет бюрократии. Чтобы учреждения получали финансирование на борьбу с организованной преступностью, иногда требуются месяцы - мы нашли в проекте FIDR это решение", - заявил руководитель проекта Роман Яшин.