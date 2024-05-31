По инициативе Латвии в начатом в 2021 году международном проекте в ряде стран были задержаны 72 лица и конфисковано 8,2 тонны наркотиков, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В проекте, начатом по инициативе Латвии, конфискованы наркотики на сумму в несколько сотен миллионов
В 2021 году Госполиция запустила проект "Разработка и применение инновационных проактивных инструментов по борьбе с организациями контрабанды наркотиков в странах ЕС", или "Проект FIDR".
Основной целью было предложить странам Евросоюза инновационный и проактивный метод, новейшие технические решения для эффективной борьбы с организованными преступными группами на национальном, региональном и межгосударственном уровнях, в том числе находить и упразднять транзитные пути, осуществление изъятия партий наркотических и психотропных веществ, выявление и уничтожение механизмов легализации средств, полученных преступным путем.
В проекте участвуют такие страны, как Финляндия, Германия, Польша, Норвегия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Испания, Португалия, также к проекту присоединились правоохранительные органы США.
Проект FIDR начат по инициативе Латвии, которая также является ведущей страной проекта, а аккредитованными партнерами являются Бюро криминальной полиции Литвы и эстонское управление полиции и погранохраны, также существенной является поддержка Европола.
"Не секрет, что целью организованной преступности является получение незаконной прибыли и ежегодно преступность развивается и ищет новые решения, как легализовать эти незаконные средства. А мы, в свою очередь, ищем решения, как держаться рядом и бороться с ними. При этом следует учитывать, что организованная преступность не имеет границ, ограничений по времени, в ней нет бюрократии. Чтобы учреждения получали финансирование на борьбу с организованной преступностью, иногда требуются месяцы - мы нашли в проекте FIDR это решение", - заявил руководитель проекта Роман Яшин.
Учитывая специфику, до конца публично полиция не может разглашать, как именно работает проект FIDR и что такое этот инновационный инструмент, но полиция может подтвердить, что он доказал и оправдал надежды неоднократно.
Всего за время проекта было поддержано более 50 международных операций и более 20 совместных международных расследований. Кроме того, были выявлены, сломаны или разгромлены девять организованных преступных групп, возглавляемых лидерами преступности высокого уровня, а также проведены расследования в отношении лидеров преступности высокого уровня, по итогам которых взяты под стражу 72 человека.
Общее количество конфискованных наркотиков превышает 8,2 тонны - в основном конфискованы кокаин и марихуана, а также большие количества MDMA, синтетических опиоидов, метамфетамина. Общая стоимость этих наркотиков на нелегальном рынке измеряется в несколько сотен миллионов.
В ходе проекта также конфискована движимая и недвижимая собственность на сумму более 10 млн евро, в том числе автомобили класса люкс.
В то же время существенным достижением проекта называется поддержка координации и анализа Европола, а также укрепленные современные техническая поддержка и обеспечение, которые по мере необходимости доступны государствам-участникам проекта.
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