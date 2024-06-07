Собаки из России не допускаются на соревнования в Эстонии

Шестилетняя Нора (имя собаки изменено, известно редакции) практически с рождения живет в Эстонии, в соревнованиях по аджилити она принимала участие уже не один раз. Однако с 1 июня 2024 года правила соревнований поменялись, и теперь все породистые собаки обязательно должны иметь идентификационный номер в эстонском регистре.