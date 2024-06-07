Собаки из России не допускаются на соревнования в Эстонии

В середине июня в Эстонии состоится Чемпионат по аджилити. Это соревнования для собак и их хозяев на быстроту и ловкость. В Rus.Postimees обратилась владелица голландского спаниеля и посетовала, что ее собака не сможет выступать как породистая, потому что место рождения питомца – Россия, пишет Rus.Postimees.
Шестилетняя Нора (имя собаки изменено, известно редакции) практически с рождения живет в Эстонии, в соревнованиях по аджилити она принимала участие уже не один раз. Однако с 1 июня 2024 года правила соревнований поменялись, и теперь все породистые собаки обязательно должны иметь идентификационный номер в эстонском регистре.
Опять же, однако, после начала военной агрессии России против Украины "Эстонский кинологический союз" перестал вносить собак родом из России и Беларуси в реестр. Теперь владелица собаки пытается преодолеть этот замкнутый круг и доказать, что животное ни в чем не виновато.