Видео Реализация Rail Baltica отстает как минимум на 5 лет, дефицит бюджета - 10-19 млрд евро

В среду, 12 июня, ревизионные органы стран Балтии представили анализ ситуации с проектом Rail Baltica.
Реализация проекта международной железнодорожной линии Rail Baltica в странах Балтии столкнется с дефицитом бюджета в размере 10-19 миллиардов евро.
По данным Государственного контроля, для Эстонии расходы с 2017 года выросли с 1,35 млрд евро до 4,03 млрд евро, для Латвии - с 1,97 млрд евро до 9,59 млрд евро, а для Литвы - с 2,47 млрд евро до 10,23 млрд евро.
Видео: Госконтроль рассказывает о результатах анализа Rail Baltica
Главные выводы Государственного контроля Латвии:
- Дефицит бюджета для реализации проекта Rail Baltica в странах Балтии составляет 10-19 млрд евро;
- В бюджет проекта не включены расходы, связанные с поездами, необходимыми для международных или региональных пассажирских перевозок;
- Реализация проекта Rail Baltica отстает от графика как минимум на пять лет;
- Правительства стран Балтии не всегда информированы о проблемах Rail Baltica;
- Нет ясности по модели функционирования и управления Rail Baltica;
- На строительство региональных станций Rail Baltica в Латвии не хватает около 99 миллионов евро.
В отчете отмечается, что основными рисками проекта являются неопределенность источников финансирования и своевременности его получения. В частности, период финансирования со стороны Европейского союза (ЕС) заканчивается в 2027 году, и ожидается двухлетний дефицит финансирования в период, когда будут вестись активные строительные работы.
Госконтроль отмечает, что переговоры между государствами-членами ЕС по Многолетней финансовой схеме на 2028-2034 годы начнутся в 2025 году и неизвестно, будет ли Европейский инструмент соединения инфраструктуры вообще продолжен после 2027 года, сколько средств будет доступно, если он будет продолжен, и какова будет ставка софинансирования.
Согласно правилам финансирования ЕС расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание - около 500 миллионов евро в год - не могут финансироваться из средств ЕС, а значит, эти средства должны быть выделены из национальных бюджетов стран Балтии.
Кроме того, в бюджет проекта не включены расходы, связанные с поездами, необходимыми для международных или региональных пассажирских перевозок, чтобы ввести железную дорогу в эксплуатацию.
По данным Министерства сообщения, Балтии необходимо около 23-25 региональных поездов, что обойдется в 300 миллионов евро. Летом 2024 года ни одна из трех стран еще не начала закупку этих поездов или не приняла решение об альтернативном подходе.
Увеличение финансирования из национальных бюджетов за счет государственного займа является наиболее реалистичным альтернативным вариантом финансирования, заявили в Госконтроле, добавив, что в настоящее время увеличение бюджета Rail Baltica не предусмотрено ни в одной из бюджетных стратегий трех стран Балтии.
Согласно последнему анализу затрат и выгод Rail Baltica, общая стоимость железнодорожной линии в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, в том числе 15,3 млрд евро на первый этап проекта в Балтии и 6,4 млрд евро в Латвии. Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро.
Проект Rail Baltica отстает от графика как минимум на пять лет
Как отмечает Государственный контроль, срок завершения первой очереди железной дороги в настоящее время - 2030 год, то есть к концу 2030 года железнодорожная магистраль, соединяющая Таллинн, Ригу, Каунас и Польшу, должна быть готова к началу эксплуатации в 2031 году. Однако, как отмечается в отчете, некоторые внутренние сроки реализации проекта указывают на вероятность его дальнейшей задержки.
Например, согласно интегрированному графику Rail Baltic Estonia, участок от Пярну до границы с Латвией будет полностью завершен в октябре 2032 года, а строительство закончится в конце 2031 года. Однако Rail Baltic Estonia заявила, что предприняла меры для того, чтобы и эти работы были завершены к 2030 году.
Генеральный директорат Европейской комиссии по транспорту и мобильности DG Move обратил внимание ревизионных учреждений на то, что Регламент TEN-T устанавливает 2030 год в качестве даты завершения Rail Baltica, поэтому проект должен быть завершен к этой дате или как можно ближе к ней.
Основной причиной задержки является задержка в разработке детальных строительных проектов, за которые отвечает RB Rail.
В отчете также отмечается, что задержки в процессе проектирования и территориального планирования являются основной причиной задержки в отчуждении земли, которая должна была завершиться к концу 2021 года, однако к февралю 2024 года все страны Балтии не прошли и половины пути.
Правительства и парламенты стран Балтии не всегда информированы о проблемах Rail Baltica
Согласно отчету Государственного контроля, учитывая, что размер и стоимость проекта Rail Baltica значительно возросли, проект отстает от графика и настало время принимать важные решения по его дальнейшему управлению, необходимо, чтобы эта информация была доведена до сведения правительств и парламентов, которые должны принимать решения регулярно и своевременно.
Если в Эстонии правительство было проинформировано об увеличении бюджета, задержках и разделении проекта на две фазы, то в других странах дело обстоит иначе.
В Литве отчетность перед правительством осуществляется в виде ежемесячного отчета о ходе работ и специальных совещаний, на которых обсуждаются конкретные вопросы. Однако изменения в смете расходов и этапах проекта не были официально представлены ни правительству, ни парламенту к маю 2024 года, и решение по этому вопросу не было принято.
Госконтроль отмечает, что если в Эстонии и Литве о проекте Rail Baltica регулярно сообщается парламентам, то в Латвии эта тема обсуждалась только один раз в период с 2021 по 2023 год.
Нет ясности по модели функционирования и управления Rail Baltica
Госконтроль отмечает, что единственное совместное решение трех стран Балтии об управлении инфраструктурой Rail Baltica предусматривает, что к лету 2024 года в каждой стране появится отдельный независимый управляющий.
В Эстонии и Литве управлять железной дорогой будут ответственные за проект предприятия Rail Baltic Estonia и LTG Infra, в то время как в Латвии решение не принято.
Как заявил Госконтроль, выбор управляющего инфраструктурой Rail Baltica в Латвии считается политическим решением, но неясно, какова последняя дата принятия этого решения, хотя заинтересованные стороны указывают, что оно должно быть принято в 2024 году.
В отчете также отмечается, что в настоящее время отсутствует механизм, с помощью которого исполнители проекта могли бы добиться от ответственных министерств принятия необходимых решений.
Кроме того, до сих пор ответственные министерства стран Балтии не решили, каким образом будут приобретаться международные поезда - в лизинг, в собственность или операторы будут иметь свои собственные поезда.
На строительство региональных станций Rail Baltica в Латвии не хватает около 99 миллионов евро
Когда Кабинет министров одобрил включение проектной деятельности для 16 региональных станций в заявку для Европейского инструмента соединения инфраструктуры, в докладе не говорилось об общей стоимости строительства региональных станций.
Первая информация об общей стоимости строительства региональных станций была предоставлена Министерством сообщения в апреле 2022 года, и тогда говорилось, что проектирование и строительство региональных станций обойдется примерно в 25 млн евро, а в 2024 году была представлена смета на 82 млн евро, но и она не учитывает коэффициенты инфляции. Согласно текущей смете, строительство региональных станций обойдется в 102,5 млн евро.
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