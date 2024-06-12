Согласована дорожная карта Rail Baltica: Рига должна быть включена в проект

Он также подчеркнул, что важно обеспечить легкий доступ к аэропорту из соседних стран, создав при этом возможность заменить короткие рейсы между столицами стран Балтии движением скоростных поездов.

Вторым важным вопросом обсуждения стал вопрос финансирования. На встрече был сделан вывод, что реализация полномасштабного проекта Rail Baltica в Латвии потребует большего объема инвестиций, чем планировалось изначально. Бришкенс признал, что на данный момент при реализации проекта возник дефицит в несколько миллиардов долларов.

Увеличение затрат связано, прежде всего, с неточными первоначальными предположениями и расчетами, полученными на основе эскизов проекта, а также с изменением объема проекта.

Стоимость Rail Baltica оценивается в 26 миллионов евро за километр. Исследования показывают, что аналогичные проекты высокоскоростных железных дорог в Европе имеют среднюю стоимость 24 миллиона евро за километр и могут достигать 35 миллионов евро за километр.

Министры согласились, что следует искать альтернативные модели финансирования. Бришкенс предлагает рассмотреть вопрос до следующих переговоров по многолетнему бюджету.

Если CEI сохранится, то можно будет также подать заявку на европейское финансирование. Также рассматривается возможность частно-государственного партнерства и другие модели. Силиня подчеркнула, что это всего лишь идеи и правительство примет решение о финансировании до 30 сентября.