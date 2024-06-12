Согласована дорожная карта Rail Baltica: Рига должна быть включена в проект

Во вторник, 11 июня, правительство после долгих обсуждений согласовало дорожную карту проекта Rail Baltica, но полной ясности по привлечению финансирования до сих пор нет, признала на пресс-конференции премьер-министр Эвика Силиня.
Кабинет министров во вторник, 11 июня, рассмотрел подготовленный Министерством сообщения информационный доклад о масштабах и планах реализации проекта Rail Baltica.
Кабинет министров также рассмотрел предложенный объем первого этапа проекта Rail Baltica до 2030 года со сметной стоимостью реализации 6,4 миллиарда евро.
Правительство полностью одобрило часть проекта, финансируемую Европейским инструментом соединения инфраструктуры, а также приняло к сведению ту часть, которая не может быть профинансирована этим инструментом.
Элементы этой части проекта и необходимое финансирование должны быть утверждены отдельными решениями правительства.
В то же время министры согласились с тем, что приоритетом Латвии на первом этапе реализации проекта должна стать полноценная интеграция Риги.
Поэтому правительство решило, что необходимо искать решения для полной интеграции Риги как с юга, так и с севера уже на первом этапе проекта Rail Baltica.
"Есть четкий политический сигнал, что Рига должна быть", - сказала Силиня.
По словам министра сообщения Каспарса Бришкенса, важно обеспечить легкий доступ к аэропорту из соседних стран, одновременно создавая возможность замены коротких рейсов между балтийскими столицами на скоростное железнодорожное сообщение.
Он также подчеркнул, что важно обеспечить легкий доступ к аэропорту из соседних стран, создав при этом возможность заменить короткие рейсы между столицами стран Балтии движением скоростных поездов.
Вторым важным вопросом обсуждения стал вопрос финансирования. На встрече был сделан вывод, что реализация полномасштабного проекта Rail Baltica в Латвии потребует большего объема инвестиций, чем планировалось изначально. Бришкенс признал, что на данный момент при реализации проекта возник дефицит в несколько миллиардов долларов.
Увеличение затрат связано, прежде всего, с неточными первоначальными предположениями и расчетами, полученными на основе эскизов проекта, а также с изменением объема проекта.
Стоимость Rail Baltica оценивается в 26 миллионов евро за километр. Исследования показывают, что аналогичные проекты высокоскоростных железных дорог в Европе имеют среднюю стоимость 24 миллиона евро за километр и могут достигать 35 миллионов евро за километр.
Министры согласились, что следует искать альтернативные модели финансирования. Бришкенс предлагает рассмотреть вопрос до следующих переговоров по многолетнему бюджету.
Если CEI сохранится, то можно будет также подать заявку на европейское финансирование. Также рассматривается возможность частно-государственного партнерства и другие модели. Силиня подчеркнула, что это всего лишь идеи и правительство примет решение о финансировании до 30 сентября.
Министерство сообщения заявило, что для снижения затрат на строительство на первом этапе двухпутная дорога будет заменена на однопутную, но вся сопутствующая инфраструктура, насыпи, эстакады и мосты будут построены для двух путей, что сохранит возможность расширения пропускной способности инфраструктуры в будущем.
В Латвии предусматривается упрощенное техническое решение для соединения двух международных станций в Риге.
Также планируется усилить роль Кабинета министров, определяя, что решения, связанные с проектом Rail Baltica, планами реализации и их изменениями, а также необходимым финансированием для реализации проекта, в том числе со- финансирование из государственного бюджета, берет на себя Кабинет министров.
Кабинет министров также принял решение о необходимости до 31 декабря 2024 года внести предложения по совершенствованию управления инфраструктурой Rail Baltica, предусмотрев включение проекта в общую железнодорожную экосистему Латвии.
Как сообщалось, стоимость первого этапа проекта Rail Baltica в Балтии может составить 15,3 миллиарда евро, из них 6,4 миллиарда евро в Латвии, а общая стоимость проекта в Балтии может достичь 23,8 миллиарда евро, сообщил в понедельник журналистам представитель компании Boston Consulting Group Чаба Бакош.
Предыдущий анализ затрат и выгод, проведенный в 2017 году, оценивал общую стоимость проекта в 5,8 млрд евро.
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