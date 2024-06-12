Украина нанесла удары по системам противовоздушной обороны в Крыму

По информации украинской армии, сегодня ночью произошел "ракетный групповой удар по одному вражескому противовоздушному ракетному дивизиону под Бельбеком", который является населенным пунктом близ Севастополя и где расположен российский военный аэродром. Украинцы нанесли удары также по двум дивизионам S-400 под Бельбеком и Севастополем.

"Подтверждены попадания в целевые зоны", - заявили в украинской армии.

Сообщается, что уничтожены два радара ракетных систем S-300 и S-400, а информация о третьем радаре "уточняется".

В сообщении также говорится, что в трех районах, где были размещены противовоздушные ракетные системы, сдетонировали боеприпасы.

Во вторник вечером проукраинский крымский Telegram-канал "Крымский Ветер" сообщил о взрывах вблизи аэродрома Бельбек.

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