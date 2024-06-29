В Земгале в пятницу было совершено убийство

В Земгальском регионе в пятницу было совершено убийство, свидетельствует обобщенная Госполицией статистика.
Кроме того, в Рижском и Видземском регионах за минувшие сутки было совершено два ограбления.
Всего по всей Латвии зарегистрировано шесть краж из жилья. По две кражи произошли в Рижском регионе и Латгале, по одной - в Видземе и Курземе.
Полиция в пятницу также приняла три решения об обособлении - в Рижском, Земгальском и Видземском регионах.
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