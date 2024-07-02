Видео В Риге мужчина устроил взрыв в квартире, возможно, он пытался покончить с собой

Выбитые окна и разбросанные вещи - такова картина произошедшего через несколько минут после взрыва в квартире на третьем этаже.

По словам местных жителей, родственник владельца квартиры решил покончить жизнь самоубийством, но не смог осуществить свой план.

"Возможно, он надеялся умереть сразу, но не всегда все получается так, как хотелось бы. Видимо, он оставил записку, и полиция забрала ее", - сказала Аусма, живущая по соседству.

Сначала люди не поняли, что произошло, поэтому покинули квартиры. Тех, кто еще не вышел, эвакуировали экстренные службы. После эвакуации несколько часов пришлось провести на улице, пока проверялась безопасность здания.

На месте работали несколько бригад оперативных служб, в том числе Государственной полиции, которая начала расследование в связи с инцидентом.

"В квартире на 3 этаже многоквартирного дома произошел взрыв. В результате пострадал житель этой квартиры, он был доставлен ​​в медицинское учреждение. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции.