Видео В Риге мужчина устроил взрыв в квартире, возможно, он пытался покончить с собой

Вечером в субботу, 29 июня, в одной из квартир многоэтажного дома на улице Брайля в Риге произошел взрыв. Его причиной стал мужчина, который открыл в квартире газ и, по словам соседей, попытался прикурить сигарету, что вызвало громкий взрыв и испугало соседей, сообщает программа Degpunktā.
Выбитые окна и разбросанные вещи - такова картина произошедшего через несколько минут после взрыва в квартире на третьем этаже.
По словам местных жителей, родственник владельца квартиры решил покончить жизнь самоубийством, но не смог осуществить свой план.
"Возможно, он надеялся умереть сразу, но не всегда все получается так, как хотелось бы. Видимо, он оставил записку, и полиция забрала ее", - сказала Аусма, живущая по соседству.
Сначала люди не поняли, что произошло, поэтому покинули квартиры. Тех, кто еще не вышел, эвакуировали экстренные службы. После эвакуации несколько часов пришлось провести на улице, пока проверялась безопасность здания.
На месте работали несколько бригад оперативных служб, в том числе Государственной полиции, которая начала расследование в связи с инцидентом.
"В квартире на 3 этаже многоквартирного дома произошел взрыв. В результате пострадал житель этой квартиры, он был доставлен в медицинское учреждение. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции.
Соседи указали, что хозяйкой квартиры является тетя мужчины, которая в настоящее время находится в медицинском учреждении, поскольку пострадала от насилия со стороны родственника.
Также мужчину часто видели распивающим спиртные напитки, поэтому окружающие не удивляются тому, кто устроил взрыв.
Самый серьезный ущерб нанесен одной из соседних квартир. В одной из комнат треснула стена, а в другой выпала часть шкафа. Соседка и ее сын были в это время дома, но оба остались целы и невредимы.
"Я лежала на диване и смотрела телевизор. Это было после восьми, около девяти. Меня подбросило в воздух", - поделилась соседка.
После осмотра квартиры было решено, что в ней можно продолжать жить, но необходимо дождаться углубленной экспертизы, чтобы понять, могут ли трещины в стенах представлять угрозу в будущем.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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