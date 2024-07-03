Победители "Евровидения" этого года NEMO - специальные гости Laima Rendezvous Jūrmala

24-летние NEMO (настоящее имя - Немо Меттлер) покорили сердца меломанов своим феерическим сценическим выступлением The Code на конкурсе "Евровидение" в Мальме, Швеция, в мае этого года. Энергичное шоу, удивительное присутствие на сцене и уникальный голос Немо мгновенно покорили зрителей и жюри и принесли Швейцарии первую победу на "Евровидении" со времен триумфа Селин Дион в 1988 году.

NEMO родились в 1999 году в Биле, Швейцария. В возрасте трех лет они занялись музыкой, начав учиться игре на скрипке, барабанах и фортепиано. Продолжая обучение классической музыке, четыре года NEMO посвятили изучению оперного пения. В возрасте 13 лет они присоединились к ансамблю популярного мюзикла "Ich war noch niemals in New York", приобретая ценный сценический опыт в течение года. Чтобы расширить свою музыкальную карьеру, в 17 лет NEMO стали рэп-звездами, выпустив два мини-альбома, получивших большое признание. Такие песни, как Ke Bock, Du и "Himalaya, стали частью швейцарского культурного наследия. NEMO открыто заявили о своей небинарной идентичности, подчеркнув, что к ним следует обращаться с местоимением "они" в единственном числе.