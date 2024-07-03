Победители "Евровидения" этого года NEMO - специальные гости Laima Rendezvous Jūrmala

После сенсационной победы на "Евровидении" NEMO впервые приезжают в Латвию, чтобы 27 июля, во второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala'24, исполнить свою хитовую песню и ряд других композиций и продолжить впечатлять публику своей неотразимой харизмой и творческой энергией! Также планируется совместная песня с хозяйкой фестиваля Лаймой Вайкуле, которая может стать сенсацией фестиваля.
24-летние NEMO (настоящее имя - Немо Меттлер) покорили сердца меломанов своим феерическим сценическим выступлением The Code на конкурсе "Евровидение" в Мальме, Швеция, в мае этого года. Энергичное шоу, удивительное присутствие на сцене и уникальный голос Немо мгновенно покорили зрителей и жюри и принесли Швейцарии первую победу на "Евровидении" со времен триумфа Селин Дион в 1988 году.
NEMO родились в 1999 году в Биле, Швейцария. В возрасте трех лет они занялись музыкой, начав учиться игре на скрипке, барабанах и фортепиано. Продолжая обучение классической музыке, четыре года NEMO посвятили изучению оперного пения. В возрасте 13 лет они присоединились к ансамблю популярного мюзикла "Ich war noch niemals in New York", приобретая ценный сценический опыт в течение года. Чтобы расширить свою музыкальную карьеру, в 17 лет NEMO стали рэп-звездами, выпустив два мини-альбома, получивших большое признание. Такие песни, как Ke Bock, Du и "Himalaya, стали частью швейцарского культурного наследия. NEMO открыто заявили о своей небинарной идентичности, подчеркнув, что к ним следует обращаться с местоимением "они" в единственном числе.
Музыкальное образование, сценическое обаяние и опыт работы в кругах хип-хоп-музыкантов формируют уникальное звучание NEMO. Их выступление на конкурсе "Евровидение" в этом году стало цельным произведением искусства, которое впечатлило и зрителей, и жюри. В своих песнях NEMO затрагивают такие актуальные темы, как гендерная идентичность, психическое здоровье и поиск своего места в мире.
Сейчас NEMO живут в Лондоне, где продолжают творить и вдохновлять своим талантом и эмоциями. Их радикальный подход и страсть вдохновляют зрителей по всему миру.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари". Не упустите возможность насладиться выступлениями неподражаемых NEMO и более чем 40 других артистов из 14 стран!
Билеты можно приобрести на сайтах laimafestival.lv и bilesuserviss.lv.
Специальным гостям доступны лучшие места в зале и VIP-столики с лучшим видом на сцену, изысканным обслуживанием и особыми привилегиями. Чтобы приобрести VIP-столики или VIP-места в зрительном зале, ряды 1-10, места 11-26, обращайтесь в VIP-службу фестиваля Лаймы Вайкуле по телефону +371 26645333. Забронируйте VIP-места и столики заранее, чтобы обеспечить себе незабываемые впечатления от фестиваля.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!