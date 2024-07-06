Спонсоры Демпартии США намерены прекратить финансирование, если Байден не выйдет из борьбы за пост президента

Некоторые обеспокоены тем, что у возможного нового кандидата остается слишком мало времени для участия в гонке, поэтому они решили все же поддерживать Байдена, если он откажется снять свою кандидатуру.

Попросивший об анонимности мега-донор, с которым беседовали журналисты Би-би-си на этой неделе, сказал, что по-прежнему намерен провести сбор средств для президента, запланированный на конец июля в его доме в Вирджинии.

Представители кампании Байдена заявили, что со дня дебатов до выходных они собрали 38 млн долларов, в основном за счет небольших пожертвований, а всего только за июнь удалось собрать 127 млн.

Они признали, что дебаты дались Байдену с трудом, но заявили о его готовности продемонстрировать публике, что у него есть силы для предвыборной кампании.

В пятницу утром они объявили о новом «напряженном графике поездок», в рамках которого Байден и его жена вместе с вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем посетят все штаты, где разворачивается настоящая борьба.

Он начнет с предвыборного митинга в Мэдисоне, штат Висконсин, в пятницу, где выступит вместе с губернатором Тони Эверсом.

После этого митинга он должен дать интервью ABC — первое телевизионное интервью после дебатов, — чтобы развеять опасения по поводу своего возраста и умственных способностей.

Эта задача осложняется целой серией демонстрирующих отрицательный тренд опросов общественного мнения, согласно которым после дебатов в Атланте отрыв его соперника-республиканца заметно возрос.

Опрос New York Times, опубликованный в среду, показал, что Дональд Трамп сейчас удерживает свое самое большое преимущество - шесть процентных пунктов.

Согласно другому опросу, опубликованному американским партнером Би-би-си, компанией CBS News, указывает на небольшой сдвиг в сторону Трампа, опережающего Байдена на три пункта в критически важных для исхода выборов «колеблющихся» штатах.