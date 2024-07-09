Как отмечает корреспондент Би-би-си Кайла Эпштейн, команда Байдена также ведет политическую битву в попытке противостоять панике, возникшей после дебатов.

«Это решающий момент для Байдена, которому необходимо на этой неделе развеять как можно больше сомнений и убедить партию сплотиться на последнем этапе перед выборами. Если ему это не удастся, внутрипартийные разногласия могут преследовать его вплоть до голосования в ноябре», — пишет она.

В понедельник, когда американские законодатели начали возвращаться к работе после длинных выходных, президент направил письмо демократам в Конгрессе, в котором призвал «объединиться и двигаться вперед», а также положить конец разговорам о том, что делать дальше.

«У нас одна задача. И она заключается в том, чтобы победить Дональда Трампа. У нас есть 42 дня до съезда Демократической партии и 119 дней до всеобщих выборов. Любое ослабление решимости или отсутствие ясности в отношении предстоящей задачи только поможет Трампу и навредит нам», — написал Байден.

Ранее пять демократов в Конгрессе (члены Палаты представителей от Техаса, Аризоны, Иллинойса, Массачусетса и Миннесоты) публично призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке. В понедельник вечером к ним присоединился конгрессмен от штата Вашингтон Адам Смит.