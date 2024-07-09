Белый дом вновь попытался развеять опасения по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена, заявив журналистам, что он не страдает болезнью Паркинсона, которая может вызывать скованность движений и невнятную речь, а регулярные обследования не выявили нарушений в работе его нервной системы.
"Лечится ли он от болезни Паркинсона? Нет". Белый дом отверг опасения по поводу здоровья Байдена (1)
«Лечился ли президент от болезни Паркинсона? Нет. Лечится ли он от болезни Паркинсона? Нет, не лечится. Принимает ли он лекарства от болезни Паркинсона? Нет», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе напряженного брифинга в понедельник.
Больше всего журналистов интересовали визиты в Белый дом невролога и специалиста по болезни Паркинсона Кевина Каннарда.
По данным американских СМИ, Каннард, который работает в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида под Вашингтоном, с августа прошлого года по март 2024-го восемь раз посещал Белый дом.
Эти визиты были зафиксированы в общедоступном журнале посещений. В одной из встреч в качестве посетителя указан лечащий врач президента Кевин О’Коннор.
Карин Жан-Пьер отказалась комментировать это и уточнять, кто именно из специалистов посещал Белый дом, ссылаясь на соображения безопасности.
«Немного уважения, пожалуйста, — сказала Жан-Пьер, когда диалог перешел на повышенные тона. — Мы не можем назвать имя. Нет. Нет. Нет. Неважно, как сильно вы на меня давите, неважно, как вы на меня сердитесь, я не собираюсь подтверждать имя, неважно, есть ли оно в журнале».
По ее словам, ежегодные медицинские обследования, которые проходил Байден в течение последних трех лет, включали посещение невролога, и он не выявил никаких признаков болезни Паркинсона, склероза или других нарушений в работе нервной системы.
Белый дом также отверг предположения о том, что союзники США по НАТО накануне саммита альянса в Вашингтоне проявляли беспокойство по поводу состояния Байдена.
«Мы не получаем никаких подобных сигналов от наших союзников», — сказал журналистам на том же брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В начале этого года врач Белого дома Кевин О’Коннор заявил, что подробное неврологическое обследование Джо Байдена не выявило никаких признаков болезни Паркинсона.
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Давление на Белый дом и лично на Джо Байдена после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом 27 июня продолжает расти.
Однако Байден настаивает, что твердо намерен участвовать в президентских выборах.
Американский партнер Би-би-си, телеканал CBS News, сообщил, что в понедельник днем президент провел телефонный разговор со спонсорами Демократической партии и заверил их, что остается в предвыборной гонке.
Источники CBS также сообщили, что Байден намерен оставить тему дебатов и сосредоточиться на стратегии атаки, направленной на Трампа и программу республиканцев.
Как отмечает корреспондент Би-би-си Кайла Эпштейн, команда Байдена также ведет политическую битву в попытке противостоять панике, возникшей после дебатов.
«Это решающий момент для Байдена, которому необходимо на этой неделе развеять как можно больше сомнений и убедить партию сплотиться на последнем этапе перед выборами. Если ему это не удастся, внутрипартийные разногласия могут преследовать его вплоть до голосования в ноябре», — пишет она.
В понедельник, когда американские законодатели начали возвращаться к работе после длинных выходных, президент направил письмо демократам в Конгрессе, в котором призвал «объединиться и двигаться вперед», а также положить конец разговорам о том, что делать дальше.
«У нас одна задача. И она заключается в том, чтобы победить Дональда Трампа. У нас есть 42 дня до съезда Демократической партии и 119 дней до всеобщих выборов. Любое ослабление решимости или отсутствие ясности в отношении предстоящей задачи только поможет Трампу и навредит нам», — написал Байден.
Ранее пять демократов в Конгрессе (члены Палаты представителей от Техаса, Аризоны, Иллинойса, Массачусетса и Миннесоты) публично призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке. В понедельник вечером к ним присоединился конгрессмен от штата Вашингтон Адам Смит.
«Я думаю, стало ясно, что он не лучший кандидат для того, чтобы нести послание демократов, — сказал Смит в эфире CNN. — У нас невероятно сильное послание, и при всем уважении к президенту — он проделал отличную работу, но показал, что не способен эффективно донести это послание».
В понедельник Джо Байден неожиданно позвонил в утреннее шоу Morning Joe на телеканале MSNBC и сказал, что разочарован теми, кто призывает его покинуть президентскую гонку.
«Любой из этих парней, которые не считают, что я должен баллотироваться, — баллотируйтесь против меня. Выдвигайтесь в президенты, бросайте мне вызов на съезде», — сказал он.
Первая леди Джилл Байден также публично выступила в поддержку супруга.
«Джо ясно дал понять, что он полностью в деле», — сказала она на мероприятии в Северной Каролине.