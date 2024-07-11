Видео Кто виноват в столкновении мотоцикла и джипа в Агенскалнсе? Звучат разные версии

Пассажиры джипа пребывают в состоянии шока от произошедшего. Под воздействием сильных эмоций они совместными усилиями пытаются дать свидетельские показания относительно ДТП.

Около пострадавшего мотоцикла Suzuki журналисты передачи обнаружили знакомого пострадавшего мотоциклиста, который приехал забрать разбитый мотоцикл.

Истинная версия происшествия до сих пор неясна, хотя, скорее всего, виноват водитель автомобиля. Возможно, он заблокировал путь мотоциклу при повороте налево или пересек перекресток с неприоритетной улицы.

На перекрестке, где произошло ДТП, также работали сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали происшествие. "На улице Марупес в Риге произошло столкновение джипа и мотоцикла. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который из-за полученных травм был доставлен в медицинское учреждение", - заявила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

Новостей о состоянии здоровья водителя пострадавшего мотоцикла Suzuki пока нет. Однако, видя смятые двери джипа, можно судить, что мотоциклист пережил серьезное столкновение.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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