В каких случаях не нужно чипировать кошку?

Внесены изменения в правилах о порядке регистрации домашних животных и правилах о прейскуранте государственных платных услуг Центра сельскохозяйственных данных (LDC).

Представители Минздрава отмечают, что маркировку микрочипом и регистрацию кошек и домашних хорьков не нужно делать, если их не разводят, не конфисковывают, не передают в гостиницу для животных, они не принимают участия в выставках и других публичных мероприятиях.

Также маркировку микрочипом и регистрацию не нужно делать, если кошка не находится свободно за пределами используемой ее владельцем или содержателем территории, является бездомной кошкой, животное не ввезено из другой страны, а также если животное не помещено в приют для животных.

Поправки предусматривают, что при первой регистрации детенышей собаки, кошки и домашнего хорька в базе данных LDC необходимо указывать также номер микрочипа их матери. Это необходимо сделать для того, чтобы иметь возможность обеспечить отслеживание животных, например, чтобы проверить, не превышает ли количество полученных пометов условия благополучия животных.

Изменения в правилах также предусматривают, что с 1 января 2025 года вязку собаки, кошки и домашнего хорька необходимо регистрировать в базе данных LDC после рождения каждого щенка с указанием даты рождения и количества щенков в помете. Представители Минздрава напоминают, что факт разведения может быть зарегистрирован в базе данных только для животного, маркированного микрочипом и зарегистрированного в базе впервые.

Также представители ведомства отмечают, что с 1 января 2025 года в базе данных LDC можно будет маркировать собаку, которую не держат на привязи. К животному должны быть предъявлены максимально высокие требования к благополучию и защите, поэтому представители Минздрава призывают владельцев собак не держать собаку на привязи, даже если она родилась до 31 августа 2023 года.

Представители Минздрава подчеркивают, что с 1 июля этого года владельцы животных обязаны обеспечить маркировку кошки и домашнего хорька микрочипом, наличие паспорта домашнего животного и регистрацию в базе данных реестра домашних животных LDC.

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