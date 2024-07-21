На Крите произошло землетрясение

Запад греческого острова Крит в воскресенье, 21 июля, потрясло землетрясение магнитудой 5,3 балла, сообщил Афинский геодинамический институт.
Землетрясение произошло в 7:02 утра на глубине примерно 18 километров под морским дном, в 60 километрах к югу от южного побережья острова недалеко от города Палеохора.
Агентство гражданской защиты Греции не сообщило о жертвах или разрушениях. Предупреждения о цунами также не поступало.
Землетрясение ощущалось на значительной части Крита, сообщает радио ERT.
К югу от Крита на дне моря встречаются Африканская и Европейская тектонические плиты. Это может приводить к сильным землетрясениям.
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