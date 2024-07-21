На Крите произошло землетрясение

Землетрясение произошло в 7:02 утра на глубине примерно 18 километров под морским дном, в 60 километрах к югу от южного побережья острова недалеко от города Палеохора.

Агентство гражданской защиты Греции не сообщило о жертвах или разрушениях. Предупреждения о цунами также не поступало.

Землетрясение ощущалось на значительной части Крита, сообщает радио ERT.

К югу от Крита на дне моря встречаются Африканская и Европейская тектонические плиты. Это может приводить к сильным землетрясениям.

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