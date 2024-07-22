Названы популярные пляжи Риги, где не рекомендуется купаться

Инспекция здравоохранения призывает Рижское самоуправление более внимательно следить за состоянием воды и при необходимости принимать решения об ограничении купания.

К совету не плавать в таких местах особенно следует прислушаться чувствительным группам - маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, у которых ослаблен иммунитет.

В начале каждого месяца качество воды в официальных местах для купания проверяет Инспекция здравоохранения, а Рижская дума в течение купального сезона организует ежемесячный контроль качества воды в 24 местах для купания.

Хотя качество воды почти во всех местах для купания хорошее, самоуправление рекомендует пользоваться официальными местами для купания в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелите и на Кипсале, поскольку они хорошо оборудованы, а за безопасностью следят спасатели.

В начале следующей недели, 29 и 30 июля, Инспекция здравоохранения проведет мониторинг воды для купания в официальных зонах купания, уделяя повышенное внимание процессам размножения цианобактерий, а также проведет визуальную оценку зон купания на Луцавсале.

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