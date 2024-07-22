Названы популярные пляжи Риги, где не рекомендуется купаться

Из-за жаркой погоды в некоторых водоемах размножились цианобактерии, или сине-зеленые водоросли, поэтому не рекомендуется купаться на пляже в Луцавсале и на пляже озера Кишэзерс возле улицы Цимзес, сообщили в Рижской думе.
Сине-зеленые водоросли, или цианобактерии, являются естественными обитателями поверхностных вод.
Риск массового размножения возрастает с повышением температуры воздуха и продолжительной засушливой погодой.
У более чувствительных людей контакт с токсинами, выделяемыми сине-зелеными водорослями,
может вызвать аллергические реакции кожи, реже расстройства желудочно-кишечного тракта, нервной системы или печени при проглатывании большого количества воды.
Инспекция здравоохранения (VI) поясняет, что первым признаком размножения сине-зеленых водорослей в воде являются визуально наблюдаемые маленькие зеленые или желтоватые точки, плавающие в воде.
По мере размножения сине-зеленых водорослей вода становится гуще, мутнее, может приобретать зеленый, сине-зеленый или желтоватый цвет и выглядеть как пленка с нитями.
По мере разложения сине-зеленых водорослей вода становится грязно-коричневой или зеленовато-коричневой, приобретает консистенцию супа с неприятным запахом.
Именно в этот период концентрация токсинов в воде максимальна, а риск для здоровья наиболее велик.
Купание запрещено, если сине-зеленые водоросли появляются в большом количестве и покрывают акваторию места купания. Также не рекомендуется ловить рыбу в такой воде, использовать ее для сельского хозяйства или полива домашних животных.
Инспекция здравоохранения призывает Рижское самоуправление более внимательно следить за состоянием воды и при необходимости принимать решения об ограничении купания.
К совету не плавать в таких местах особенно следует прислушаться чувствительным группам - маленьким детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, у которых ослаблен иммунитет.
В начале каждого месяца качество воды в официальных местах для купания проверяет Инспекция здравоохранения, а Рижская дума в течение купального сезона организует ежемесячный контроль качества воды в 24 местах для купания.
Хотя качество воды почти во всех местах для купания хорошее, самоуправление рекомендует пользоваться официальными местами для купания в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелите и на Кипсале, поскольку они хорошо оборудованы, а за безопасностью следят спасатели.
В начале следующей недели, 29 и 30 июля, Инспекция здравоохранения проведет мониторинг воды для купания в официальных зонах купания, уделяя повышенное внимание процессам размножения цианобактерий, а также проведет визуальную оценку зон купания на Луцавсале.
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