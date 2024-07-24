На озере Саукас поймали крупного сома весом 49 кг

Игорь рассказал, что это произошло случайно, потому что он пошел на озеро ловить судака и щуку.

Впечатляющий улов был пойман, когда он сидел в лодке, , и потребовал от рыболова более двух часов борьбы с рыбой.

Мужчина называет себя воскресным рыболовом, и этот улов - доказательство того, что рыбалка - это игра в удачу.

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