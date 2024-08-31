Умереть выгоднее, чем жить: Путин создал в России странную "экономику смерти"

Как указывает издание, Кремль всеми силами пытается привлечь новых добровольцев, которые были бы готовы отправиться на фронт. Многих приманивают огромные выплаты, которые полагаются добровольцам из федерального и регионального бюджетов.

В июле Путин решил удвоить ежемесячные выплаты тем, кто подпишет договор с Минобороны и отправится воевать против Украины, с 195 000 до 400 000 рублей (4000 евро). Это более чем в десять раз больше, чем средняя зарплата российского военнослужащего в мирное время.

Кроме того, добровольцам полагается единоразовый бонус в размере 1,2 миллиона рублей (почти 12 000 евро). Кроме этой выплаты обещают различные привилегии как самому воюющему, так и его семье, например, беспроцентный ипотечный кредит, поступление в университет без вступительных экзаменов и социальный статус.

В случае, если солдат погибает, его семья получает огромную по масштабам России выплату - 11 миллионов рублей (109 800 евро). Впрочем, сумма отличается в зависимости от региона.