Пытаясь уничтожить Украину, диктатор Владимир Путин создал в России странную экономическую модель, в результате которой многим россиянам выгоднее умереть на фронте, чем жить и работать, пишет французская газета Le Monde.
Умереть выгоднее, чем жить: Путин создал в России странную "экономику смерти"
Как указывает издание, Кремль всеми силами пытается привлечь новых добровольцев, которые были бы готовы отправиться на фронт. Многих приманивают огромные выплаты, которые полагаются добровольцам из федерального и регионального бюджетов.
В июле Путин решил удвоить ежемесячные выплаты тем, кто подпишет договор с Минобороны и отправится воевать против Украины, с 195 000 до 400 000 рублей (4000 евро). Это более чем в десять раз больше, чем средняя зарплата российского военнослужащего в мирное время.
Кроме того, добровольцам полагается единоразовый бонус в размере 1,2 миллиона рублей (почти 12 000 евро). Кроме этой выплаты обещают различные привилегии как самому воюющему, так и его семье, например, беспроцентный ипотечный кредит, поступление в университет без вступительных экзаменов и социальный статус.
В случае, если солдат погибает, его семья получает огромную по масштабам России выплату - 11 миллионов рублей (109 800 евро). Впрочем, сумма отличается в зависимости от региона.
"Возникла очень странная экономическая модель, в которой мертвый россиянин зарабатывает для своей семьи больше, чем живой. Фактически, если мужчина отправляется воевать и умирает в возрасте от 30 до 35 лет, то есть в возрасте наибольшей экономической активности, когда он находится в лучшей форме, его смерть будет более выгодной с экономической точки зрения, чем его будущее при жизни", - пишет Le Monde.
Как указывает российский экономист Владислав Иноземцев, который в данный момент проживает в США, России этот метод "помогает вербовать пушечное мясо".
"Раньше солдат вербовали при помощи историй о "патриотическом долге" или простым принуждением. Теперь у рядового жителя, который зарабатывает в среднем 200-400 долларов в месяц, появилось колоссальное искушение деньгами, когда даже смерть не является препятствием", - указывает Иноземцев.
Одним из побочных эффектов такой экономической модели является ненормальный экономический рост, который держится за счет повышенного потребления. Это создает перегрев экономики, когда цены быстро растут, не успевая удовлетворить спрос - производственные мощности в стране фактически исчерпаны.
Ранее сообщалось, что в России наблюдается волна высокой инфляции. В результате перегрева экономики цены быстро растут - как на продукты питания, так и на бензин, на услуги и другие товары. Драконовские мероприятия Центрального банка, например, резкое повышение процентных ставок, рост цен остановить не могут.
Бывший премьер-министр Польши Кшиштоф Белецкий уверен, что перегревшаяся российская экономика рухнет сразу после окончания войны. Принимая во внимание, что показатели нынешнего "экономического расцвета" держатся на огромных расходах бюджета на военные нужды, после окончания войны нужда в таких расходах исчезнет. В связи с этим многие предприятия останутся без заказов, а миллионы людей - без работы.
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