После того, как президент Джо Байден вышел из президентской гонки 2024 года, а главным кандидатом демократов стала вице-президент Камала Харрис, возник важный вопрос: а чем внешняя политика Харрис будет отличаться от политики Байдена?

Байден вошёл в Белый дом, будучи наиболее опытным и отлично знающим внешнюю политику президентом в новейшее время. Много лет он был членом сенатского комитета по международным отношениям, десятилетиями он играл важную роль в дискуссиях о национальной безопасности, а став вице-президентом в администрации Барака Обамы, он руководил ключевыми дипломатическими инициативами.

В сравнении с ним внешнеполитическое резюме Харрис до её появления в Белом доме (прокурор, генеральный прокурор штата, впервые избранный сенатор) явно никакое.