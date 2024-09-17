РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру Сумской области

В результате к системам резервного питания подключены объекты критической инфраструктуры, в том числе водоканалы и медицинские учреждения. Ведутся восстановительные работы, отмечается далее. По данным Сумской ОВА, над областью было сбито 16 беспилотников типа Shahed.

Над Украиной сбито 34 дрона

В свою очередь Воздушные силы ВСУ заявили, что в общей сложности минувшей ночью было сбито 34 российских ударных дрона в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

При этом, по данным украинской армии, ВС РФ запустили 51 беспилотник из Курска, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда в аннексированном Крыму. "В результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны двенадцать БПЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию", - указывается далее.

Атака беспилотников на РФ

Между тем Минобороны РФ сообщило об очередной атаке с применением беспилотников на территорию России. За ночь над Брянской областью были сбиты 15 украинских дронов, и еще один - над Курской областью, утверждает российское ведомство, продолжающее военную агрессию в отношении соседней страны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!