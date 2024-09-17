В то время, как западные страны договариваются о передаче Украине части замороженных резервов российского Центробанка, а европейская полиция арестовывает яхты и другие активы российских олигархов, Кремлю удается найти за рубежом новые валютные резервы, эквивалентные половине национального бюджета.
России удалось найти за рубежом "теневые резервы" на 180 миллиардов долларов
С начала 2022 года жители России разместили и накопили за рубежом 180 миллиардов долларов, принимая во внимание статистику Центрального банка РФ, подсчитал научный сотрудник Немецкого института проблем международной безопасности Янис Клюге.
По данным Центрального банка, в сфере международных инвестиций эти деньги учитываются по статьям "прочие инвестиции", "займы, наличная валюта и депозиты" и "прочая задолженность".
Скорее всего, "теневые резервы" создают крупнейшие компании-экспортеры, указывает Клюге. В 2022 году Россия получила рекордные доходы от продажи энергоносителей (591,5 млрд долларов) и крупнейший в истории платежный баланс (227,4 млрд долларов), который в 2023 году снизился, но оставался значительным (118,3 млрд долларов).
Накопленные за рубежом резервы фактически эквивалентны половине российского федерального бюджета (406 млрд долларов), равны всему золотому запасу Центрального банка России (188 млрд долларов) и почти вдвое превышают собственные валютные резервы России. Хотя Центральный банк России показывает резервы в размере более 613 миллиардов долларов, включая 396 миллиардов долларов в иностранной валюте, в действительности более 300 миллиардов долларов заблокированы из-за санкций. То, что реально доступно регулятору, - это китайские юани на сумму около 100 миллиардов долларов.
О "теневых резервах" России известно очень мало, указывает Клюге. Кроме того, большой загадкой является страна, в которой эти резервы создаются, и в какой валюте или активах они хранятся.
По статистике стран Запада эти деньги фактически не видны, и это означает, что валюта спрятана в странах, которые Россия называет "дружественными", - в Турции или в Индии, у которых большой торговый дефицит с Россией (соответственно, три и шесть миллионов долларов в месяц).
"Российские "теневые резервы" могут стать спасательным случаем для экономики в случае, если упадут цены на нефть и доходы от экспорта снизятся, а поток валюты не сможет покрыть нужды импорта", - пишет Клюге. Насколько ликвидны эти резервы, и в каких объемах их можно ввести в Россию, неизвестно.
Основную часть "теневых резервов" России удалось накопить в 2022 году, однако их объем продолжает расти и теперь. Центральный банк РФ объясняет это фактом, что у России есть проблемы с платежами, с которыми сталкивается российский бизнес.
В январе-июле 2024 года российские компании накопили иностранных активов на 44,6 млрд долларов, следует из статистики регулятора. Отчасти это связано со "сложностью международных платежных цепочек", которая приводит к значительным задолженностям бизнеса из-за несвоевременного получения средств.
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