России удалось найти за рубежом "теневые резервы" на 180 миллиардов долларов

О "теневых резервах" России известно очень мало, указывает Клюге. Кроме того, большой загадкой является страна, в которой эти резервы создаются, и в какой валюте или активах они хранятся.

По статистике стран Запада эти деньги фактически не видны, и это означает, что валюта спрятана в странах, которые Россия называет "дружественными", - в Турции или в Индии, у которых большой торговый дефицит с Россией (соответственно, три и шесть миллионов долларов в месяц).

"Российские "теневые резервы" могут стать спасательным случаем для экономики в случае, если упадут цены на нефть и доходы от экспорта снизятся, а поток валюты не сможет покрыть нужды импорта", - пишет Клюге. Насколько ликвидны эти резервы, и в каких объемах их можно ввести в Россию, неизвестно.

Основную часть "теневых резервов" России удалось накопить в 2022 году, однако их объем продолжает расти и теперь. Центральный банк РФ объясняет это фактом, что у России есть проблемы с платежами, с которыми сталкивается российский бизнес.

В январе-июле 2024 года российские компании накопили иностранных активов на 44,6 млрд долларов, следует из статистики регулятора. Отчасти это связано со "сложностью международных платежных цепочек", которая приводит к значительным задолженностям бизнеса из-за несвоевременного получения средств.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!