24 сентября в Гризинькалнсе на ул. Пернавас в ДТП пострадал мужчина. Незадолго до двух часов дня и так загруженный участок дороги был заблокирован причастным к ДТП грузовиком, который начал движение на зеленый сигнал светофора, не заметив, что дорогу в неположенном месте начал переходить некий мужчина, рассказывает Degpunktā.
Видео ⟩ По пути за алкоголем мужчина в Гризинькалнсе перешел улицу в неположенном месте и спровоцировал ДТП
"Там сидели господа на скамейке, и один из них просто перешел дорогу в неположенном месте, когда здесь был красный и машины только начали движение", - рассказала очевидица происшествия.
После того, как грузовик задел мужчину, тот упал на асфальт, но был в сознании.
Недалеко от места происшествия находились знакомые мужчины. Один из них сообщил, что пострадавший уже был нетрезв и пошел через дорогу в магазин восстанавливать запасы алкогольных напитков компании.
Видео: Сюжет Degpunktā
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