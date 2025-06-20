Электросамокат не прошел регистрацию в CSDD - в этот раз не из-за скорости

После отказа женщина пытается получить объяснения: "CSDD отказалась регистрировать мой электросамокат MANTA MES1201H. Максимальная конструктивная скорость не превышает 25 км/ч, а высота сиденья электросамоката составляет 480 мм от поверхности подставки для ног и 680 мм от земли до платформы".

В официальном ответе CSDD указано: "В заявлении вы указали желание зарегистрировать электросамокат MANTA MES1201H, подтвердив, что его технические и заявленные данные соответствуют установленным требованиям".

Согласно пункту 91 статьи 1 Закона о дорожном движении, электросамокат определяется как двухколесное транспортное средство с электродвигателем или электродвигателями общей мощностью не более 1 киловатта, с максимальной конструктивной скоростью до 25 км/ч, без педалей, предназначенное для одного человека, оснащенное рулем или опорой для рук, механически соединенной с подставкой для ног.