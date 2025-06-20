Электросамокат не прошел регистрацию в CSDD - в этот раз не из-за скорости

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) отказалась регистрировать электросамокат одной из жительниц, поскольку транспортное средство не соответствует техническим требованиям. Причиной отказа, однако, стал вовсе не параметр скорости.
После отказа женщина пытается получить объяснения: "CSDD отказалась регистрировать мой электросамокат MANTA MES1201H. Максимальная конструктивная скорость не превышает 25 км/ч, а высота сиденья электросамоката составляет 480 мм от поверхности подставки для ног и 680 мм от земли до платформы".
В официальном ответе CSDD указано: "В заявлении вы указали желание зарегистрировать электросамокат MANTA MES1201H, подтвердив, что его технические и заявленные данные соответствуют установленным требованиям".
Согласно пункту 91 статьи 1 Закона о дорожном движении, электросамокат определяется как двухколесное транспортное средство с электродвигателем или электродвигателями общей мощностью не более 1 киловатта, с максимальной конструктивной скоростью до 25 км/ч, без педалей, предназначенное для одного человека, оснащенное рулем или опорой для рук, механически соединенной с подставкой для ног.
Электросамокат может иметь сиденье, высота которого не превышает 540 мм. В то же время, согласно пункту 85.82 Правил Кабинета министров № 1080 от 30.11.2010 "Правила регистрации транспортных средств", в государственном регистре транспортных средств и их водителей должны быть указаны технические характеристики, заявленные на заводской наклейке (максимальная скорость и мощность электродвигателя), серийный (производственный) номер и фотография общего вида.
При проверке устройства выяснилось, что заявленное транспортное средство не соответствует конструктивному определению электросамоката, так как его сиденье расположено выше разрешенных 54 см от поверхности земли.
Исходя из этого, регистрация в E-CSDD была отклонена на основании пункта 91 статьи 1 Закона о дорожном движении, поскольку электросамокат MANTA MES1201H не соответствует определению электросамоката.
Дополнительно сообщается, что если высота сиденья электросамоката не превышает 540 мм, регистрация такого электросамоката возможна в клиентском центре CSDD при условии предъявления устройства сотруднику дирекции. При этом будут проведены необходимые замеры, и если высота сиденья по их результатам окажется не выше 540 мм, а другие технические параметры будут соответствовать определению электросамоката, регистрация будет осуществлена сразу после проведения замеров.
Откуда измеряется высота сиденья электросамоката?
Высота сиденья электросамоката измеряется от поверхности земли, что установлено правилами Кабинета министров № 1080 "Правила регистрации транспортных средств". Подробную информацию можно найти здесь.
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