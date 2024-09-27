Фото Тратила деньги на себя и семью: в Эстонии экс-министру вынесли приговор по делу о коррупции

По мнению защиты, задачи шофера и советников требуют взаимодействия с детьми министра, поэтому поручение им таких задач было законным. Однако подобное толкование, по мнению суда, является произвольным. Понятно, что работа министра важна для эстонского государства и что рабочий день министра длителен и иногда требует больших усилий, но это не означает, что государство должно предоставлять или компенсировать министру вспомогательный персонал для ухода за ее детьми и семьей, или что оно должно делать это за счет рабочего или свободного времени сотрудников министерства.

Суд принял решение прекратить уголовное производство в отношении Репс по обвинению в растрате по эпизоду использования топливной карты, так как посчитал, что в данном случае речь идет о проступке.

В качестве судебных издержек Репс должна будет выплатить в доход государства штраф в размере 1230 евро в связи с осуждением за преступление второй степени и часть судебных издержек Министерства образования и науки в размере 3877,30 евро.

Гражданский иск, который выдвинуло Министерство образования, был удовлетворен частично. Если приговор вступит в силу, то Майлис Репс придется вернуть министерству 6070 евро плюс пени. В исковом заявлении министерство требовало от Репс около 120 000 евро без учета пени.

Решение Харьюского уездного суда еще не вступило в силу.

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