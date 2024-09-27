Видео Трамп встретился с Зеленским и снова пообещал быстро завершить войну

"Обидно, но это война, которой никогда не должно было случиться, и мы ее разрешим, - заявил кандидат в президенты США от республиканской партии во время встречи с Зеленским в Trump Tower. - Это сложно. Слишком много погибших".

Трамп повторон заявил, что в случае избрания его команда "будет работать с Украиной и Россией, чтобы быстро положить конец войне". "В какой-то момент это должно прекратиться. Украина прошла через ад. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация", - сказал Трамп.

Он заявил, что у него хорошие отношения с Зеленским, напомнив, как тот вел себя во время процесса по импичменту Трампа. "Как вы знаете, у меня также очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим, я думаю, мы этот вопрос решим очень быстро", - добавил Трамп.

Трамп снова добавил, что в случае победы его команда "сможет что-то придумать" еще до того, как он вступит в должность президента 20 января.