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Видео Трамп встретился с Зеленским и снова пообещал быстро завершить войну

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: AP/Scanpix

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября, бывший президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал быстро положить конец войне в Украине, если он будет избран на второй срок.

"Обидно, но это война, которой никогда не должно было случиться, и мы ее разрешим, - заявил кандидат в президенты США от республиканской партии во время встречи с Зеленским в Trump Tower. - Это сложно. Слишком много погибших".

Трамп повторон заявил, что в случае избрания его команда "будет работать с Украиной и Россией, чтобы быстро положить конец войне". "В какой-то момент это должно прекратиться. Украина прошла через ад. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация", - сказал Трамп.

Он заявил, что у него хорошие отношения с Зеленским, напомнив, как тот вел себя во время процесса по импичменту Трампа. "Как вы знаете, у меня также очень хорошие отношения с президентом Путиным. И я думаю, что если мы победим, я думаю, мы этот вопрос решим очень быстро", - добавил Трамп.

Трамп снова добавил, что в случае победы его команда "сможет что-то придумать" еще до того, как он вступит в должность президента 20 января.

Зеленский заявил, что встретился с Трампом, чтобы представить план победы. "Прежде всего, очень важно поделиться, поделиться планом, всеми нашими шагами, как мы можем усилить Украину. (...) Мы понимаем, что не сможем остановить Путина к ноябрю. (...) Поэтому, при всем уважении, я решил встретиться с обоими кандидатами", - сказал Зеленский отвечая на вопрос, почему он решил встретиться с Трампом.

Трамп часто утверждает, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы он был президентом, и что он положит конец этой войне, если вернется в Белый дом.

В своей речи в среду Трамп заявил, что Украина должна была пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину в последние месяцы перед началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, и заявил, что даже "худшая сделка будет лучше, чем то, что мы имеем сейчас".

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