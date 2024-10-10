Видео В центре Вильнюса произошла стрельба: ранены двое полицейских, застрелен адвокат

"Подозреваемый задержан. (...) Двое полицейских ранены: девушка - в ногу, мужчина - в грудь", - подтвердил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, во время инцидента в доме недалеко от площади Лукишкес был застрелен 70-летний мужчина. Как позже рассказала BNS представитель Коллегии адвокатов Литвы Ева Палилунене, это адвокат, который в то время выполнял свою работу.

"Мужчина был застрелен и найден мертвым в квартире", - сообщил представитель полиции.

По словам Матониса, инцидент произошел из-за выселения из квартиры.

По его словам, раненых полицейских доставили в больницу: мужчина получил ранение в грудь, а девушка - в ногу.

Сообщение о происшествии поступило около 11 часов.

Состояние должностных лиц на данный момент остается неясным, как и точный адрес, где произошел инцидент. Подозреваемый забаррикадировался в квартире. По словам Матониса, во время задержания он не пострадал.