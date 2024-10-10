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Видео В центре Вильнюса произошла стрельба: ранены двое полицейских, застрелен адвокат

Обновлено 10 октября 2024, 13:48
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Полиция в Вильнюсе
Полиция в Вильнюсе Фото: EPA/Scanpix

В центре Вильнюса в четверг был застрелен адвокат, двое полицейских ранены, а подозреваемый в этом арестован.

"Подозреваемый задержан. (...) Двое полицейских ранены: девушка - в ногу, мужчина - в грудь", - подтвердил BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, во время инцидента в доме недалеко от площади Лукишкес был застрелен 70-летний мужчина. Как позже рассказала BNS представитель Коллегии адвокатов Литвы Ева Палилунене, это адвокат, который в то время выполнял свою работу.

"Мужчина был застрелен и найден мертвым в квартире", - сообщил представитель полиции.

По словам Матониса, инцидент произошел из-за выселения из квартиры.

По его словам, раненых полицейских доставили в больницу: мужчина получил ранение в грудь, а девушка - в ногу.

Сообщение о происшествии поступило около 11 часов.

Состояние должностных лиц на данный момент остается неясным, как и точный адрес, где произошел инцидент. Подозреваемый забаррикадировался в квартире. По словам Матониса, во время задержания он не пострадал.

На месте происшествия и вокруг него было припарковано около десяти полицейских машин с включенными мигалками, дежурило несколько десятков полицейских, некоторые из них с автоматами, сообщил с места происшествия корреспондент BNS.

Полицейские перекрыли движение на части улиц Васарё 16-ос, Шермукшню и других прилегающих улицах.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела пока отказывается комментировать ситуацию, но он сообщил BNS, что прибыл на место происшествия.

Министр внутренних дел Агне Билотайте обещает прокомментировать ситуацию с генеральным комиссаром полиции в 13 часов в министерстве.

В четверг на одной из центральных площадей Вильнюса - Лукишкес - проходит досрочное голосование на выборах в Сейм.

Как сообщили BNS в Главизбиркоме, из-за инцидента процесс голосования не остановлен.

Премьер-министр Ингрида Шимоните, которая планировала проголосовать на площади Лукишкес в полдень, перенесла голосование в избирательный участок в Вильнюсском городском самоуправлении, сообщило правительство.

Отдав свой голос, она отказалась комментировать инцидент журналистам, заявив, что может не располагать полной информацией о нем, и посоветовала связаться с представителями полиции.

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