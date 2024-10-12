В очереди на границе России и Эстонии умер пенсионер

"Отчет за сегодня, кому интересно. Выехали из Питера на маршрутке от м. Проспект Ветеранов в 8:20. На границе в Ивангороде были в 10:20. Очередь ровно 10 человек, в основном наша маршрутка. Простояли пару минут, и границу закрыли. 74-летний мужчина упал прямо в рамке контроля. Сотрудники вызвали скорую. Пока скорая ехала, он умер. Скорая зафиксировала смерть", - сообщила пользовательница в Telegram-канале "Нарва-Ивангоррод".